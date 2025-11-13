Aguirre prepara el equipo ante el rival que más lo complicó en los últimos tiempos

En el historial de este año sobresalen los cuatro goles de Abel Hernández en cuatro enfrentamientos. Hizo dos en el 3-0 del Campeón del Siglo y solo no anotó en la derrota de Liverpool por la Copa AUF Uruguay, que fue el único partido que inició como suplente.

El equipo que prepara Aguirre

Para dar vuelta la pisada, Diego Aguirre prepara el equipo para el domingo. Se sigue esperando la evolución del capitán Maximiliano Olivera. Si está bien salta a la cancha, de lo contrario jugará Lucas Hernández. Después, la única duda es si juega con dos o tres volantes. En el arco estará el chileno Brian Cortés, la línea de cuatro sería con Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera o Lucas Hernández; en el medio estaría Eric Remedi, Ignacio Sosa, Stiven Muhlethaler y Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Todo indica que Aguirre coloque un 4-4-2. La otra posibilidad que puede generar alguna incertidumbre, es que Jesús Trindade juegue como lateral derecho saliendo del equipo Pedro Milans.