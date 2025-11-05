Antel irá a la licitación de la AUF por los derechos del fútbol uruguayo

Una de las preocupaciones de sus directores refieren a las garantías esenciales de los oferentes.

AUF aprobó pliego

El pliego fue aprobado por el Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el pasado 25 de setiembre por 33 votos afirmativos y 13 en contra.

La AUF estableció un piso de U$S 46 millones por año por Primera, Segunda, Copa Uruguay, Primera Amateur, juveniles A y B, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala y en OFI la copa nacional de clubes y selecciones.

Tenfield, la empresa poseedora de los derechos por contrato vigente hasta el 31 de diciembre, tiene el derecho a igualar la mejor oferta, siempre y cuando se presente en cada uno de los rubro licitados.

De acuerdo a las condiciones del pliego de licitación, las empresas oferentes pueden participar en tres bloques: derechos comerciales -corresponde a los derechos de TV del fútbol uruguayo- se lo adjudicará quien realice la mayor oferta.

Los otros dos, producción comercial y producción audiovisual (los servicios que contratará la AUF) será adjudicado a quien o quienes ofrezcan los costos más bajos.

El ganador de la licitación por los derechos de televisación para el periodo 2026-2029 se conocerá el próximo 22 de diciembre.