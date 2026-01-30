Nacional: Viera tiene un par de dudas para el clásico del domingo

Después no habría mayores dudas: Luis Mejía, Juan de Dios Pintado o Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Christian Oliva, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez o Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Viera realizará este viernes el último trabajo táctico, definirá el equipo y quedará concentrado hasta el domingo.

Cándido casi adentro y Ebere casi afuera

Nacional definirá por estas horas algunos temas. Es probable que este fin de semana Camilo Cándido rescinda su vínculo con Cruz Azul de México y firme contrato con los tricolores por dos temporadas.

Además, es casi un hecho es que el nigeriano Christian Ebere dejará el club. Plaza Colonia dueño de gran parte de la ficha del jugador tendría todo acordado para la salida del jugador al exterior. México parecería ser el destino del delantero aunque también hay sondeos desde Argentina.

También está casi confirmada la salida del colombiano Hayen Palacios. El lateral volvería a su país a jugar en Independiente de Medellín y Nacional cortaría el préstamo del jugador.

El que sigue entrenando con el plantel principal es el venezolano Rómulo Otero. El jugador no tendría lugar en el plantel principal de Nacional pero aún no ha llegado ninguna oferta y sigue entrenando con el albo.