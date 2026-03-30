Así se completa la fecha nueve del Apertura tras las suspensiones

Este lunes habrá tres encuentro. A partir de las 15:00 horas, Juventud va a estar recibiendo a Boston River, encuentro suspendido en el día de ayer. Luego estarán los dos encuentros ya fijados por la Mesa Ejecutiva, desde las 18:00 Cerro Largo ante Danubio en el Ubilla, y a partir de las 21:00, Central Español va a estar recibiendo a Deportivo Maldonado en el Parque Palermo.