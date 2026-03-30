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Deportes Apertura | Mesa Ejecutiva |

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Así se completa la fecha nueve del Apertura tras las suspensiones

Tras las reprogramaciones por la tormenta de este domingo, la Mesa Ejecutiva fijó los partidos para este lunes y martes.

Así va la novena del Apertura tras las suspensiones.

Así va la novena del Apertura tras las suspensiones.

 Foto: Danubio
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Las inclemencias climáticas que azotaron nuestro país en la jornada del domingo, llevó a que tres de los cuatro partidos de la novena fecha del Apertura, que estaban estipulados para que se jugaran, fueran suspendidos y reprogramados. El único encuentro fue el que disputaron Peñarol ante Racing y finalizó con victoria cervecera.

Este lunes habrá tres encuentro. A partir de las 15:00 horas, Juventud va a estar recibiendo a Boston River, encuentro suspendido en el día de ayer. Luego estarán los dos encuentros ya fijados por la Mesa Ejecutiva, desde las 18:00 Cerro Largo ante Danubio en el Ubilla, y a partir de las 21:00, Central Español va a estar recibiendo a Deportivo Maldonado en el Parque Palermo.

La novena fecha se va a cerrar este martes con dos partidos aplazados por las lluvias. Desde las 11:00 en el Parque Paladino, Progreso va a recibir a Liverpool, mientras que a las 19:00, Defensor Sporting enfrentará a Albion en el Estadio Luis Franzini.

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