Las inclemencias climáticas que azotaron nuestro país en la jornada del domingo, llevó a que tres de los cuatro partidos de la novena fecha del Apertura, que estaban estipulados para que se jugaran, fueran suspendidos y reprogramados. El único encuentro fue el que disputaron Peñarol ante Racing y finalizó con victoria cervecera.
pasando en limpio
Así se completa la fecha nueve del Apertura tras las suspensiones
Tras las reprogramaciones por la tormenta de este domingo, la Mesa Ejecutiva fijó los partidos para este lunes y martes.