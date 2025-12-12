Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Pereyra | Campeonato Uruguayo

Colgó los botines

Emotiva despedida de Nacional a Mauricio Pereyra tras su retiro: "se despide un hincha"

Mauricio Pereyra se retiró luego de lograr el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional, club en el que nació futbolísticamente y debutó de manera oficial en 2009.

Mauricio Pereyra se retiró como futbolista tras ser campeón con Nacional.

 Foto: Nacional
Luego de consagrarse campeón uruguayo con Nacional, al vencer a Peñarol en el Gran Parque Central, el futbolista Mauricio Pereyra, a sus 35 años de edad, decidió retirarse como futbolista profesional. Había vuelto en enero de 2024 al club que lo vio nacer futbolísticamente.

"No solo se retira un jugador, se despide un hincha que cumplió el sueño de defender y salir campeón con la camiseta de sus amores. Un referente dentro de la cancha, pero aún más fuera de ella, donde se ven los verdaderos líderes. Gracias, Mauri, por tu fútbol, tu compromiso y tu cariño por estos colores. Nacional siempre será tu casa", escribió la cuenta oficial del club albo en sus redes sociales.

Mauricio Pereyra debutó en un amistoso ante la selección de Colonia en setiembre de 2008, y su debut oficial fue el 18 de febrero de 2009 por Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay. Luego del tricolor, el mediocampista pasó por Lanús (2011-2013), Krasnodar de Rusia (2013-2019), Orlando City de Estados Unidos (2019-2023), para volver al tricolor en dónde se retiró.

"Ahora se termina el fútbol y empieza toda la vida por delante. Entonces lo tomo con un poco de nostalgia por el hecho de terminar una carrera, pero, obviamente, nuevos desafíos vendrán adelante", declaró Pereyra a NacionalTV.

