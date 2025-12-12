Emotiva despedida de Nacional a Mauricio Pereyra tras su retiro: "se despide un hincha"

"No solo se retira un jugador, se despide un hincha que cumplió el sueño de defender y salir campeón con la camiseta de sus amores. Un referente dentro de la cancha, pero aún más fuera de ella, donde se ven los verdaderos líderes. Gracias, Mauri, por tu fútbol, tu compromiso y tu cariño por estos colores. Nacional siempre será tu casa", escribió la cuenta oficial del club albo en sus redes sociales.