Luego de consagrarse campeón uruguayo con Nacional, al vencer a Peñarol en el Gran Parque Central, el futbolista Mauricio Pereyra, a sus 35 años de edad, decidió retirarse como futbolista profesional. Había vuelto en enero de 2024 al club que lo vio nacer futbolísticamente.
Colgó los botines
Emotiva despedida de Nacional a Mauricio Pereyra tras su retiro: "se despide un hincha"
Mauricio Pereyra se retiró luego de lograr el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional, club en el que nació futbolísticamente y debutó de manera oficial en 2009.