Balance tricolor: un año marcado por los golpes deportivos y la muerte de Juan Izquierdo

Buscar aspectos positivos en este 2024 no es sencillo. Tras un comienzo esperanzador en los clásicos de verano, la temporada tricolor no cumplió con las expectativas. Además, Nacional tuvo otro cambio de técnico. Álvaro Recoba comenzó dirigiendo al equipo, pero tras perder puntos importantes en el torneo local y la derrota contra Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores, se decidió su salida. En su lugar, llegó Martín Lasarte, quien logró levantar al equipo para ganar el Torneo Intermedio de manera contundente, incluyendo una victoria en la final contra Peñarol. Sin embargo, a pesar de un destacado rendimiento en el Torneo Clausura, donde casi alcanzó un récord de puntos, no logró acceder a las finales.