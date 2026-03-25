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Deportes Peñarol | Apertura |

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Peñarol derrota por 2 a 0 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

Ambos buscan el triunfo y los tres puntos: Peñarol para afianzarse en la primera posición y el sastre para mejorar y subir alguna posición.

Peñarol va por otro triunfo.

Peñarol va por otro triunfo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Peñarol derrotó por 2 a 0 a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura. Los goles del mirasol fueron convertidos por Eduardo Darías y Matías Arezo.

El primer tiempo mostró a un Peñarol mejor parado en la cancha y a un Boston River tratando de emparejar las incidencias. Tal es así, que antes de finalizar un penal para el sastre estuvo a punto de empatar el encuentro. No fue posible gracias a la intervención del golero aurinegro que evitó la caída de su arco.

BOSTON RIVER:

Bruno Antúnez, Juan Acosta, Kevin Sotto, Mateo Rivero, Jairo O’Neil (46′ Franco Pérez), Francisco Barrios, Agustín Amado, Gonzalo Reyna, Gastón Ramírez (46′ Yair González), Fredy Martínez y Alexander González.

Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Suplentes: Juan González, Martín González, Ignacio Fernández, Lautaro Vázquez, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Leandro Suhr y Francisco Bonfliglio.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Eric Remedi, Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández, Eduardo Darias (46′ Gastón Togni) y Facundo Batista.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Matías González, Andrés Madruga, Germán Barbas, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Franco González y Matías Arezo.

Jueces: Mathías De Armas, acompañado por Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

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