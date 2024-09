Pedro Bordaberry había manifestado en Azul FM “No sé porque lo chiflaban. Es claro que hoy Peñarol está contra la AUF…Me parece que cuando nombraron a la AUF, muchos hinchas presentes de Peñarol habrán dicho: ‘Yo no la quiero porque no estamos (en el Ejecutivo)’. Me parece que esos hinchas son los que silbaron” dando a entender que habían sido los hinchas carboneros los responsables de los estruendosos silbidos que se apoderaron del Estadio Centenario.