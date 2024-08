Boston River y Wanderers arrancaron el pie derecho el Clausura

Liverpool 1-1 Racing

Con dos goles en el amancer del partido, negriazules y cerveceros no se sacaron diferencias. Comenzó ganando el elenco de Espinel con un gol de Alaniz a los 5 minutos, mientras que a los 9 de la primera parte, Sergio Núñez puso la igualdad que iba a ser definitiva. Liverpool no levanta cabeza, ganó apenas uno de los últimos once partidos, mientras que Racing sigue dejando pasar oportunidades de colocarse en zona de copas.

Boston River 1-0 Deportivo Maldonado

Valioso triunfo del sastre, que sigue en puestos de Copa Libertadores, gracias a un tanto convertido por Bruno Damiani a los 67 minutos, momento en el que conectó de cabeza un muy buen centro enviado por Juan Manuel Gutiérrez desde el sector derecho.