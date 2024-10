Canobbio durísimo con Bielsa: "Le dije que me faltó el respeto, se lo dije a la cara"

“Hubo mucha falta de respeto”, señaló. “Llegó un punto que tuve que estallar”. “Sabía las consecuencias que se podían venir. En base a eso, actué igual, fui de frente, con mis códigos y valores que me inculcaron de chico, y me quedo tranquilo”.

Canobbio y un duro cruce con Bielsa

El volante también señaló que tuvo un dialogo “duro” con Bielsa luego de lo que pasó en el último partido de la Copa América. “Pero me fui tranquilo”, expresó.

“Le dije que me falto el respeto, se lo dije a la cara”, expresó. "Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente", agregó.

Canobbio manifestó que ya antes de la Copa América hubo un momento que lo “chocó mucho” y que fue en el partido contra Ecuador por Eliminatorias. “Me echó la culpa de haber perdido un partido”, dijo, sobre ese encuentro.

El futbolista también cuestionó el método de entrenamiento en la Copa América, separando al plantel en dos grupos de titulares y suplentes. “Tuve eso cortos minutos contra Colombia, pero es difícil también. Yo no entrené con ninguno de los compañeros que estaban jugando en ese momento y se te hacen cuesta arriba muchas cosas”, expresó.