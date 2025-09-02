Carneiro vuelve a entrenar con normalidad y Peirano prepara dos equipos

Además, seis días despaues Nacional recibirá a Liverpool por la fecha 8 del Clausura, cotejo que se disputará el sábado 20 a las 18:30 horas en el Gran Parque Central, en lo que será el retorno del público albo luego de cumplida la sanción por los incidentes en el partido clásico por la final del Torneo Intermedio.

Dos equipos

Como decíamos anteriormente, es muy factible que Peirano opte por usar dos equipos. Por la Copa AUF Uruguay lo hará seguramente con un equipo alternativo para enfrentar a Plaza, pero luego, pondrá a su mejor versión para visitar al mismo rival pero el el Torneo Clausura.

Se vienen varios partidos y todos importantes. Nacional debe pelear por los dos frentes. En el Clausura tiene que seguir sumando esperado un traspié de Peñarol, y para seguir arriba en la Anual. Y por la Copa AUF Uruguay, para ganarla por primera vez, luego de haber perdido la final el año pasado ante Defensor Sporting.

Carneiro entrena con noramalidad

Luego de muchas idas y vueltas Gonzalo Carneiro entrenará con normalidad esta semana. Es probable que el delantero esté en la convocatoria ante los de Sayago y no se descarta que pueda tener minutos ante Plaza por la Copa AUF Uruguay. Carneiro viene de una lesión y se viene la definición del torneo. Es necesario que tenga fútbol ya que puede ser un jugador importante en la definición del campeonato.

La idea de Peirano es poder contar con un plantel amplio y de buenos jugadores para encarar la doble competencia.