Carneiro vuelve a entrenar con normalidad y Peirano prepara dos equipos

Después de la victoria frente a River Plate, los jugadores de Nacional tuvieron 2 días libres y este marte volvieron a los entrenamientos para preparar 3 partidos en 10 días.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El entrenador Pablo Peirano comenzará a trabajar en la seguidilla de partidos y seguramente prepare dos equipos: uno para el Clausura y otro para la Copa AUF Uruguay.
El domingo el tricolor recibe a Racing por la fecha 6 del Clausura, luego, el jueves 11 juega en el Gran Parque Central frente a Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay y el calendario dice que por la fecha 7 los albos tengan que viajar a Colonia para enfrentar nuevamente a los patas blancas por el Clausura, partido fijado para el domingo 14.
Además, seis días despaues Nacional recibirá a Liverpool por la fecha 8 del Clausura, cotejo que se disputará el sábado 20 a las 18:30 horas en el Gran Parque Central, en lo que será el retorno del público albo luego de cumplida la sanción por los incidentes en el partido clásico por la final del Torneo Intermedio.
Dos equipos
Como decíamos anteriormente, es muy factible que Peirano opte por usar dos equipos. Por la Copa AUF Uruguay lo hará seguramente con un equipo alternativo para enfrentar a Plaza, pero luego, pondrá a su mejor versión para visitar al mismo rival pero el el Torneo Clausura.
Se vienen varios partidos y todos importantes. Nacional debe pelear por los dos frentes. En el Clausura tiene que seguir sumando esperado un traspié de Peñarol, y para seguir arriba en la Anual. Y por la Copa AUF Uruguay, para ganarla por primera vez, luego de haber perdido la final el año pasado ante Defensor Sporting.
Carneiro entrena con noramalidad
Luego de muchas idas y vueltas Gonzalo Carneiro entrenará con normalidad esta semana. Es probable que el delantero esté en la convocatoria ante los de Sayago y no se descarta que pueda tener minutos ante Plaza por la Copa AUF Uruguay. Carneiro viene de una lesión y se viene la definición del torneo. Es necesario que tenga fútbol ya que puede ser un jugador importante en la definición del campeonato.
La idea de Peirano es poder contar con un plantel amplio y de buenos jugadores para encarar la doble competencia.