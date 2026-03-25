Cerro consiguió su primer triunfo en el Apertura y toma aire en el descenso

Alejandro Apud debutó como nuevo entrenador de Cerro y lo hizo con un gran triunfo por 1 a 0 ante Juventud de Las Piedras. Es la primera victoria para los albicelestes en lo que va del Torneo Apertura.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El pedrense comenzó mejor el partido, teniendo las aproximaciones más peligrosas. Sobre los 10 minutos, el árbitro Augusto Olmos sancionó penal para la visita, pero tras la revisión en el VAR decidió desestimar la decisión.
La primera mitad no fue buena y las aproximaciones fueron escasas. Sobre el final un remate de media distancia obligó a Nicolás Rossi a intervenir.
En la segunda mitad, Juventud tuvo la más clara. Un pase filtrado dejó a Bruno Larregui mano a mano contra Correa, pero el remate se perdió centímetros afuera. La respuesta no tardó en llegar y en la jugada siguiente, un envío al segundo palo conectó con Cambón que llevó a Rossi a tirarse para desviar el remate.
Con los cambios, Cerro creció y luego de un gran tiro libre de Brahian Alemán que desvió Rossi al córner, derivó en un centro perfecto del volante ofensivo. La pelota cayó en el área chica en dónde Ariel Lima se elevó más que todos y puso el primer tanto para Cerro.
Un triunfo que vale oro para Cerro, que por primera vez en el año sumó de a tres y se aproxima a la zona de permanencia. Juventud de Las Piedras, de gran presencia internacional, no ha podido plasmar lo mismo en el Campeonato Uruguayo.
Cerro
Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Jairo Amaro, Cristian Barros, Rodrigo Mederos, Francisco Bregante; Augusto Cambón, Santiago Paiva.
DT: Alejando Apud
Juventud de Las Piedras
Nicolás Rossi; Leonel Roldán, Martín Cáceres, Franco Risso, Emmanuel Mas; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Gonzalo Gómez; Alejo Cruz, Agustín Alaniz, Bruno Larregui.
DT: Sebastián Méndez