Cerro consiguió su primer triunfo en el Apertura y toma aire en el descenso

En la segunda mitad, Juventud tuvo la más clara. Un pase filtrado dejó a Bruno Larregui mano a mano contra Correa, pero el remate se perdió centímetros afuera. La respuesta no tardó en llegar y en la jugada siguiente, un envío al segundo palo conectó con Cambón que llevó a Rossi a tirarse para desviar el remate.

Con los cambios, Cerro creció y luego de un gran tiro libre de Brahian Alemán que desvió Rossi al córner, derivó en un centro perfecto del volante ofensivo. La pelota cayó en el área chica en dónde Ariel Lima se elevó más que todos y puso el primer tanto para Cerro.

Un triunfo que vale oro para Cerro, que por primera vez en el año sumó de a tres y se aproxima a la zona de permanencia. Juventud de Las Piedras, de gran presencia internacional, no ha podido plasmar lo mismo en el Campeonato Uruguayo.

Cerro

Fabrizio Correa; Juan Cruz Guasone, Alejo Macelli, Gianni Rodríguez; Damián Suárez, Jairo Amaro, Cristian Barros, Rodrigo Mederos, Francisco Bregante; Augusto Cambón, Santiago Paiva.

DT: Alejando Apud

Juventud de Las Piedras

Nicolás Rossi; Leonel Roldán, Martín Cáceres, Franco Risso, Emmanuel Mas; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Gonzalo Gómez; Alejo Cruz, Agustín Alaniz, Bruno Larregui.

DT: Sebastián Méndez