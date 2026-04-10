Cerro Largo y Cerro abren la decimoprimera fecha del Apertura

Se levanta el telón de la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, que tendrá como plato fuerte el choque entre Nacional y Deportivo Maldonado. Además, el líder, Racing, visita a Wanderers mientras que Peñarol recibirá a Liverpool en el Campeón del Siglo.
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Este viernes estará comenzando la fecha 11 cuando en el Estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo reciba a Cerro, partido que será arbitrado por Felipe Vikonis y que tendrá a Andrés Cunha en el VAR.
Así va la fecha 11 del Apertura
Viernes 10 de abril
20:00 - Cerro Largo vs Cerro
- Estadio Ubilla
- Felipe Vikonis - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 11 de abril
10:00 - MC Torque vs Albion
- Estadio Charrúa
- Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:30 - Defensor Sporting vs Boston River
- Estadio Franzini
- Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)
19:00 - Deportivo Maldonado vs Nacional
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 12 de abril
10:00 - Central Español vs Danubio
- Parque Palermo
- Pablo Silveira - Diego Dunajec (VAR)
15:30 - Juventud vs Progreso
- Parque Artigas
- Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)
18:30 - Wanderers vs Racing
- Parque Viera
- Bruno Sacarelo - Yimmy Álvarez (VAR)
Lunes 13 de abril
20:00 - Peñarol vs Liverpool
- Estadio Campeón del Siglo
- Andrés Matonte - Antonio García (VAR)