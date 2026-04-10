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Deportes Apertura |

de viernes a lunes

Cerro Largo y Cerro abren la decimoprimera fecha del Apertura

El encuentro se disputará este viernes desde las 20:00 horas en el Estadio Ubilla de Melo y contará con el arbitraje de Felipe Vikonis y Andrés Cunha.

El estadio Ubilla de Melo escenario del duelo Cerro Largo y Cerro por el Apertura.

El estadio Ubilla de Melo escenario del duelo Cerro Largo y Cerro por el Apertura.
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Se levanta el telón de la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, que tendrá como plato fuerte el choque entre Nacional y Deportivo Maldonado. Además, el líder, Racing, visita a Wanderers mientras que Peñarol recibirá a Liverpool en el Campeón del Siglo.

Este viernes estará comenzando la fecha 11 cuando en el Estadio Ubilla de Melo, Cerro Largo reciba a Cerro, partido que será arbitrado por Felipe Vikonis y que tendrá a Andrés Cunha en el VAR.

Así va la fecha 11 del Apertura

Viernes 10 de abril

20:00 - Cerro Largo vs Cerro

  • Estadio Ubilla
  • Felipe Vikonis - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 11 de abril

10:00 - MC Torque vs Albion

  • Estadio Charrúa
  • Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:30 - Defensor Sporting vs Boston River

  • Estadio Franzini
  • Esteban Ostojich - Antonio García (VAR)

19:00 - Deportivo Maldonado vs Nacional

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 12 de abril

10:00 - Central Español vs Danubio

  • Parque Palermo
  • Pablo Silveira - Diego Dunajec (VAR)

15:30 - Juventud vs Progreso

  • Parque Artigas
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Wanderers vs Racing

  • Parque Viera
  • Bruno Sacarelo - Yimmy Álvarez (VAR)

Lunes 13 de abril

20:00 - Peñarol vs Liverpool

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Andrés Matonte - Antonio García (VAR)

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