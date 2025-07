Cetré no se define y Peñarol ve con buenos ojos el regreso de un jugador de la casa

Cetré no se define y aparece otro nombre

Luego de cerrado lo del arquero, Peñarol le apunta a definir el tema del extremo izquierdo para complentar el plantel. La primera opción era el colombiano Edwuin Cetré. Hay acuerdo entre Estudiantes de La Plata y Peñarol pero el jugador todavía no definió si viene o no al carbonero.

Así las cosas y esperando una respuesta del futbolista, la dirigencia mirasol ya busca otras alternativas. Alejo Cruz, extremo zurdo formado en Peñarol que tapado en su momento por Facundo Torres no pudo despegar, tiene posibilidades de volver al club.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue consultado en las últimas horas sobre la posibilidad de que Cruz vuelve a la institución. "Es una muy buena posibilidad. Es un jugador que Diego está siguiendo hace tiempo como una muy buena posibilidad y porque ha crecido mucho con 20 y pico de partidos largos en la Primera de Brasil. Es lo que tenemos hasta el día de hoy. Es una de las opciones para la punta izquierda, una posibilidad. Vamos a intentar no superpoblar, porque si no los (Stiven) Muhlethaler van a preguntar cuál es su turno. Hablamos de traer jugadores para que nos den un salto de calidad pero no para superpoblar y tapar a nuestros jugadores", informó Ruglio."

A mediados de 2022 Alejo Cruz Con se fue a Albion, a comienzos de 2023 a Danubio y un año después emigró a Brasil para jugar en Atlético Goianiense. Ahí rescindió contrato en los últimos días por incumplimiento en los pagos.

