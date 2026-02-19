Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Chilavert | Mbappé | Vinicius Jr.

Polémica

Chilavert cortó grueso y le dijo de todo a Mbappé: "no es normal"

El exgolero paraguayo José Luis Chilavert se refirió al debate sobre racismo en el fútbol europeo y criticó a Mbappé por su orientación sexual.

El histórico exguardameta paraguayo José Luis Chilavert volvió a encender la polémica tras realizar duras declaraciones en una entrevista con el programa "La Oral Deportiva" (Radio Rivadavia). Chilavert cuestionó las denuncias de racismo de Vinícius Júnior y salió en defensa del juvenil argentino Gianluca Prestianni tras el reciente cruce entre ambos en la Champions League.

Críticas a la "doble vara" de Vinícius

Chilavert, fiel a su estilo confrontativo, minimizó las quejas del delantero brasileño del Real Madrid y lo acusó de provocar a sus rivales. "Vinícius es el primero que va e insulta a todos. Me solidarizo con Prestianni", afirmó el paraguayo, cuestionando por qué el brasileño no denuncia la violencia de la policía de su país contra hinchas extranjeros, centrándose solo en los ataques que recibe él.+1

El exarquero de Peñarol y Vélez Sarsfield reiteró su postura de que el fútbol ha perdido su esencia por lo que considera una "sensibilidad excesiva" fomentada por organismos internacionales. "En 2024 ya dije que no fuera maricón, que juegue al fútbol y no sea el primero en insultar para después llorar", recordó el exfutbolista de 60 años.

Cuestionamientos a la "Agenda 2040" y ataques a Mbappé

Durante la entrevista, Chilavert extendió sus críticas a la situación social en Europa, vinculando los incidentes de racismo con lo que él denomina la "Agenda 2030" (y ahora "2040"). El paraguayo arremetió contra las políticas de identidad de género en España y lanzó ataques personales hacia el francés Kylian Mbappé por su supuesta vida privada, señalando que sus discursos sobre valores carecen de coherencia.

"Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer".

"En España te piden que llames 'mujer' a un hombre que hace pis de parado al igual que nosotros. Es un problema muy serio, nos quieren meter la agenda a toda costa", sentenció el paraguayo.

Recuerdos de su paso por Europa

Para cerrar, Chilavert comparó la situación actual con su etapa en el Real Zaragoza, donde aseguró haber recibido insultos constantes como "indio" o "sudaca". Según su testimonio, en aquel entonces los jugadores seguían jugando sin interrumpir los partidos, acusando a la FIFA de haber "roto todos los moldes" al gestionar de forma incorrecta los mensajes contra la discriminación.

El exjugador paraguayo, José Luis Chilavert:

"Yo me solidarizo con Prestianni. Mbappé habla de valores. ¿Qué puede hablar? Vive con un travesti".

"Eso no es normal. No es normal vivir con un travesti. Para eso está la mujer".

pic.twitter.com/QwaVq2uNyS

— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 19, 2026

