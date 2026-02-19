Chilavert cortó grueso y le dijo de todo a Mbappé: "no es normal"

Cuestionamientos a la "Agenda 2040" y ataques a Mbappé

Durante la entrevista, Chilavert extendió sus críticas a la situación social en Europa, vinculando los incidentes de racismo con lo que él denomina la "Agenda 2030" (y ahora "2040"). El paraguayo arremetió contra las políticas de identidad de género en España y lanzó ataques personales hacia el francés Kylian Mbappé por su supuesta vida privada, señalando que sus discursos sobre valores carecen de coherencia.

"Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer".

"En España te piden que llames 'mujer' a un hombre que hace pis de parado al igual que nosotros. Es un problema muy serio, nos quieren meter la agenda a toda costa", sentenció el paraguayo.

Recuerdos de su paso por Europa

Para cerrar, Chilavert comparó la situación actual con su etapa en el Real Zaragoza, donde aseguró haber recibido insultos constantes como "indio" o "sudaca". Según su testimonio, en aquel entonces los jugadores seguían jugando sin interrumpir los partidos, acusando a la FIFA de haber "roto todos los moldes" al gestionar de forma incorrecta los mensajes contra la discriminación.