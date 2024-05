Choque de gigantes: Nacional recibe a River Plate en el Parque

La velocidad del equipo va ser importante a la hora de la recuperación y la salida hacia el ataque. Nacional si quiere llevarse los tres puntos esta noche tiene que hacer un partido casi perfecto o tratar de que los errores no se noten tanto. Otra cosa que debe de tener en cuenta el equipo tricolor es la efectividad. Nacional es un equipo que crea mucho y no siempre convierte. Esta noche no puede perdonar, debe de ser lo más efectivo posible.

El probable once de Recoba

El probable once que colocaría Álvaro Recoba esta noche sería con Luis Mejía, Leandro Lozano, Franco Romero, Mateo Antoni y Gabriel Báez; Antonio Galeano, Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba, Gastón González y Gonzalo Carneiro.

En principio plantearía un 4-3-3, pero según el momento del partido y las condiciones que imponga el rival, podría pasar perfectamente a un 4-4-2, replegando a Galeano o Gonzáles por sus carriles correspondientes.

Para el partido entre Nacional y River Plate la cuarteta arbitral será brasileña. El juez principal, Anderson Daronco, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilla. El VAR estará a cargo de Wagner Reway.