Nueva alerta feminista este lunes tras asesinatos de mujeres en Florida y Rocha

La mujer presentaba varias lesiones y personal médico constató inicialmente que se trataba de una muerte violenta. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Fiscalía y un médico forense, mientras se recolectaron distintos indicios, entre ellos prendas de vestir con manchas rojizas y otros elementos que fueron sometidos a análisis.

La investigación permitió identificar como presunto responsable a un adolescente de 17 años, quien tenía un vínculo de crianza con la víctima. Tras las actuaciones realizadas por Fiscalía, que incluyeron indagatorias y el análisis de un teléfono celular, el adolescente fue formalizado por una infracción gravísima a la ley penal, tipificada como homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en calidad de autor.

La Justicia dispuso su privación de libertad hasta que exista una sentencia definitiva ejecutoriada.

El caso de Rocha

El segundo caso ocurrió durante la madrugada del sábado en la ciudad de Rocha. Según informó el Ministerio del Interior en su sitio web, mientras efectivos policiales realizaban un patrullaje, un hombre se acercó y les informó que había una mujer fallecida en su vivienda.

Los policías concurrieron a una finca precaria ubicada sobre avenida Julio J. Martínez, donde encontraron en el piso de la cocina a una mujer mayor de edad, sin signos vitales. Una ambulancia concurrió al lugar y constató el fallecimiento de Ingrid Chantal Tschiersky Barrera, de 48 años, quien presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

El hombre que había dado aviso fue detenido minutos después. Según informó la Policía, manifestó que la mujer lo visitaba habitualmente y que en ocasiones se quedaba en su casa. Durante las actuaciones, declaró que había mantenido una discusión con ella y que forcejearon, portando un arma blanca, cuando intentaba que se retirara del lugar. Declaró que luego se durmió y se despertó en varias oportunidades sin advertir lo ocurrido.

El hombre, de 56 años, fue sometido a una espirometría que dio como resultado 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre. En la vivienda se encontró además un cuchillo de 20 centímetros de hoja con rastros de sangre.

La Fiscalía dispuso el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica, la búsqueda de registros de cámaras y testigos y la realización de una autopsia. Tras las actuaciones, la Justicia Letrada de Segundo Turno de Rocha formalizó al hombre por la presunta comisión de un delito de homicidio y dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El hombre formalizado murió posteriormente en la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N.º 22, la cárcel de Rocha. El fallecimiento fue constatado durante la madrugada del domingo, cuando personal del establecimiento realizaba el relevo y control de los calabozos.

De acuerdo con el informe policial, no se encontraron signos de violencia ni indicios de alteración en el lugar donde se encontraba alojado junto a otra persona privada de libertad. Policía Científica realizó el relevamiento y, en principio, se presume que se trató de una muerte natural. La causa será determinada por Médico Forense.

Con respecto a la tipificación de este caso, fuentes de Fiscalía explicaron a Caras y Caretas que "la calificación juridica de la formalización puede variar a medida que avanza la investigación y se incorporen nuevos elementos y evidencias". Al ser el femicidio una circunstancia agravante del delito de homicidio, al momento de la formalización es necesario contar con elementos suficientes para sostener la agravante.

Según el registro que lleva adelante la Coordinadora de Feminismos Uy, son 17 las mujeres asesinadas por violencia machista en Uruguay en lo que va de 2026.

Dónde denunciar violencia de género

Líneas gratuitas: 0800 4141(desde teléfono fijo) y *4141(desde el celular) . Se reciben llamadas de lunes a viernes, de 8 a 24 horas; sábados y domingos de 8 a 20 horas.

Línea Azul: 0800 5050 (desde teléfono fijo) *5050 (desde el celular). Para denuncia de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 911.