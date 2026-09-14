Uruguay consiguió su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Uruguay tuvo un comienzo destacado en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en Argentina hasta el 26 de setiembre, con la delegación más numerosa de su historia en esta competencia. La primera gran celebración llegó de la mano de la natación: Angelina Solari conquistó la medalla de oro en los 100 metros libres y, además, estableció un nuevo récord nacional en la especialidad.
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La actuación de Solari significó el primer oro de Uruguay en esta edición de los Juegos y marcó uno de los principales resultados de las primeras jornadas de competencia. En natación también participaron Nicole Frank, quien terminó séptima en los 100 metros pecho, y Abril Aunchayna, que consiguió el sexto puesto en los 50 metros espalda.
El desempeño celeste también fue destacado en el boxeo. Lucas Fernández aseguró una medalla, como mínimo de bronce, luego de superar por decisión unánime al boliviano Noe Barrientos en los cuartos de final de la categoría hasta 55 kilogramos. Además, otros tres representantes uruguayos tienen preseas aseguradas debido al sistema de competencia y a que no se disputa combate por el tercer puesto.
Una delegación récord para Uruguay
Entre 332 y 338 deportistas representan al país en más de 34 disciplinas, configurando la delegación más numerosa de la historia uruguaya en los Juegos Suramericanos. La participación también se caracteriza por una presencia femenina récord.
Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Monumento a la Bandera de Rosario, los abanderados fueron la jugadora de hockey sobre césped Manuela Vilar del Valle y el histórico velerista Ricardo Fabini, de 59 años. Ambos encabezaron la delegación al ritmo de “Mi País”, de Ruben Rada.
Las competencias pueden seguirse en Uruguay diariamente entre las 12:00 y las 20:00 horas a través de Antel TV y COU TV, además de segmentos especiales de Canal 5 y las transmisiones de los canales oficiales de ODESUR en YouTube.