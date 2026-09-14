Uruguay consiguió su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Una delegación récord para Uruguay

Entre 332 y 338 deportistas representan al país en más de 34 disciplinas, configurando la delegación más numerosa de la historia uruguaya en los Juegos Suramericanos. La participación también se caracteriza por una presencia femenina récord.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Monumento a la Bandera de Rosario, los abanderados fueron la jugadora de hockey sobre césped Manuela Vilar del Valle y el histórico velerista Ricardo Fabini, de 59 años. Ambos encabezaron la delegación al ritmo de “Mi País”, de Ruben Rada.

Las competencias pueden seguirse en Uruguay diariamente entre las 12:00 y las 20:00 horas a través de Antel TV y COU TV, además de segmentos especiales de Canal 5 y las transmisiones de los canales oficiales de ODESUR en YouTube.