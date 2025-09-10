Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Gran Parque Central | Pablo Peirano

Copa AUF Uruguay

Con equipo alternativo Nacional define los once para enfrentar a Plaza

El tricolor recibirá este jueves a los colonienses en el Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Christian Ebere tiene chance de ser titular mañana ante Plaza Colonia.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Gastón García

Este miércoles el técnico de Nacional,Pablo Peirano, definrá el once que mañana saldrá al campo de juego para enfrentar a Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido va a la 20:30 en el Gran Parque Central con el retorno de la pacialidad tricolor a las tribunas.

Hay varios jugadores que tienen su lugar asegurado. Ignacio Suárez volverá a ser el arquero titular, Paolo Calione estará en la zaga y el entrenador colocaría a varios jugadores extranjeros.

No es seguro que Juan Cruz De los Santos quien en los últimos dos partidos estuvo ausente de la convocatoria por lesión, vaya a jugar ante los Patas Blancas. Según la última información, los colombianos Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño, al igual que el venezolano Rómulo Otero serían titulares.

La única duda que tendría el técnico es si juega Bruno Arady o coloca desde el vamos al nigeriano Christian Ebere.

Así las cosas y si bien todavía falta el entrenamiento de este miércoles, el proable equipo de Nacional sería con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Matías de los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra; Bruno Arady o Christian Ebere, Rómulo Oterio, Ezequiel Mereles y Gonzalo Carneiro.

Localidades para el Gran Parque Central

Nacional colocó precios populares para el cotejo ante Plaza Colonia. Con algunas entradas ya agotadas, se espera un Gran Parque Central repleto. Luego de el clásico por el Intermedio los hinchas tricolores no han podido ir a su estadio a ver a su Nacional. Se nota que la hinchada esta anciosa por volver a su estadio.

Por eso Nacional volvió a sacar en sus redes el protocolo para la hinchada. Desde las medidas de la bandera que no deben de pasar los 2 x 1,5. También especifica que las banderas no deben de estar en el tejido de las tribunas para no obstaculizar la visión.

Los hinchas vuelven y hay que ver que tanto cuidan y hacen caso al protocolo que se le exige al club.

