Con equipo alternativo Nacional define los once para enfrentar a Plaza

La única duda que tendría el técnico es si juega Bruno Arady o coloca desde el vamos al nigeriano Christian Ebere.

Así las cosas y si bien todavía falta el entrenamiento de este miércoles, el proable equipo de Nacional sería con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Matías de los Santos, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra; Bruno Arady o Christian Ebere, Rómulo Oterio, Ezequiel Mereles y Gonzalo Carneiro.

Localidades para el Gran Parque Central

Nacional colocó precios populares para el cotejo ante Plaza Colonia. Con algunas entradas ya agotadas, se espera un Gran Parque Central repleto. Luego de el clásico por el Intermedio los hinchas tricolores no han podido ir a su estadio a ver a su Nacional. Se nota que la hinchada esta anciosa por volver a su estadio.

Por eso Nacional volvió a sacar en sus redes el protocolo para la hinchada. Desde las medidas de la bandera que no deben de pasar los 2 x 1,5. También especifica que las banderas no deben de estar en el tejido de las tribunas para no obstaculizar la visión.

Los hinchas vuelven y hay que ver que tanto cuidan y hacen caso al protocolo que se le exige al club.