Diego Aguirre: "No me gusta la calculadora"

Rotación mesurada

"No es la misma situación, nosotros analizamos mucho el tema físico, para que los jugadores lleguen en buena forma a los partidos. Nosotros de alguna forma le estábamos dando prioridad a la Copa Libertadores, tomando riesgos en el campeonato local. Eso fue históricamente así. Queremos ganar todas las competiciones, pero ahora no habrá tantos cambios juntos como en Maldonado. No quiero dejar de lado el Torneo Apertura y la Copa Uruguay, trataremos de ganar todo".