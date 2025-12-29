Diego Laxalt se acerca a Peñarol y Campaña analiza salir del carbonero

Hay una propuesta sobre la mesa y altas posibilidades de que se llegue a un acuerdo, pero uno de los puntos a resolver es la extensión del contrato: el futbolista y su representante Ariel Krasouski pretenden un vínculo a largo plazo y Peñarol lo evalúa.

Nacional también se interesó por fichar al jugador en este mismo período de pases y se contactó con su agente, pero finalmente no existió una oferta formal, como sí hubo de parte de los aurinegros.

Durante la última temporada que pasó no tuvo la posibilidad de sumar tantos minutos oficiales. De hecho y como ya se mencionó, desde agosto es jugador libre.

“Este año he jugado muy poco. Sufrí un esguince de tobillo la última semana de la pretemporada, y eso me dejó fuera los tres meses de la segunda parte. Mis últimos partidos oficiales fueron en mayo, cambió el presidente y entrenador del club”, reconoció días atrás en diálogo con El Espectador Deportes, pero aseguró: “Estoy entero y con mentalidad profesional”.

Este 2025 jugó apenas cinco partidos oficiales con el Dynamo, el último en mayo, como él mismo indicó.

Formado en las divisiones inferiores de Defensor Sporting, Laxalt emigró joven a Europa, donde pudo desarrollar una larga carrera sobre todo en Italia y por equipos de renombre.

Se fue directamente al Inter de Milán y luego pasó por Bologna, Empoli y Génova, para posteriormente recaer en el Milan.

Desde el conjunto rossonero se fue a préstamo al Torino y luego al Celtic de Escocia. Finalmente, en julio 2021 fue fichado por el Dynamo de Moscú a cambio de 3,5 millones de euros.

Campaña con chance de salir

Con la llegada de Washington Aguerre al mirasol, la posibilidad de que Martín Campaña se vaya de Peñarol crecen. Wasnderers está sumamente interesado en contar con el arquero mirasol y ya habría contacto entre ambas instituciones. "Se lo que va a pasar, tuvo poca intervención este año. Con la llegada de ]Aguerre veo otro año sin arco. Estoy analizando que puede ser una opción viable salir pero se tienen que poner de acuerdo los clubes". Campaña tiene un año más de contrato con Peñarol.an