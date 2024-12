El duro reproche de Martín Lasarte a dirigentes de Nacional

Pese a las dificultades iniciales, Lasarte destacó los logros obtenidos en su breve período al mando: "Nos recompusimos, ganamos el Intermedio, jugamos el Clausura, ganamos 12, empatamos 2 y perdimos 1. Otro lo hizo mejor. Ganamos el clásico". Sin embargo, lamentó que la narrativa pública no reconozca este esfuerzo: "No me parece justo el relato de lo que ocurrió. Cada uno las cosas las puede poner en el lugar que quiere según le conviene".

Críticas al contexto político y deportivo en Nacional

Lasarte también criticó el ambiente político del club, que vive una intensa campaña electoral. "Es una campaña electoral rara, dura y con falta de ética", señaló, cuestionando las estrategias de algunos sectores para posicionarse. Además, reflexionó sobre las percepciones de tiempo y esfuerzo: "Nosotros llevamos 5 meses, a veces me pregunto: ¿llevaremos 2 años y yo no me doy cuenta? Por eso digo que es raro todo esto".

A pesar de sus críticas a varios dirigentes tricolores, Lasarte reconoció la llamada de Alejandro Balbi con quien tuvo "una charla y no recorrió ningún camino de promesas, simplemente esperar, y es lo que hay que hacer" destacó al tiempo que mencionó una llamada de Ache.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el técnico admitió que hubo errores en partidos clave: "La realidad es que nosotros el campeonato lo perdimos con Rampla, no con el que hizo una muy buena campaña". También se refirió al controvertido partido contra Danubio, asegurando: "Las circunstancias del partido de Danubio solamente las sé yo, ni la gente ni ningún candidato que diga que sabe mucho lo sabe. Solo yo lo sé".