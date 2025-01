El suicidio de Mathías Acuña conmociona al mundo del fútbol

La noticia fue confirmada por el propio equipo ecuatoriano, que milita en la Primera División, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. “Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Paz en su tumba”, expresó el Mushuc Runa en la sentida publicación. “Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos ante la irreparable pérdida”, añadieron con una foto del jugador.

Por su parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), también expresó su dolor y lamentó la pérdida del deportista en sus redes sociales con un posteo.

Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Mathías Acuña.



Nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.



QEPD

Los últimos pasos

Acuña había llegado a Ecuador el viernes, apenas un día antes de su fallecimiento, para reincorporarse a los entrenamientos del Mushuc Runa, equipo al que se unió a mediados de 2022 tras su paso por el Lamia FC de Grecia. Durante su tiempo en el club ecuatoriano, el delantero contribuyó al desempeño del equipo, que logró clasificar a la Copa Sudamericana de 2025, un hito importante en su historia.

El pasado 23 de diciembre, el delantero que marcó 8 goles en 15 partidos en la Liga Pro 2024, informó a través de sus redes sociales que la justicia uruguaya le había impuesto el uso de una tobillera electrónica mientras se llevaba a cabo una investigación por presuntos maltrato físico y psicológico hacia su ex pareja. Este hecho judicial, aunque no relacionado directamente con su fallecimiento, agrega un contexto complejo a los últimos meses de su vida.

Salud mental en el deporte

Mientras se investiga su muerte, la noticia volvió a poner en foco un tema muchas veces olvidado: la salud mental de los jugadores. Incluso, el atacante había dejado una advertencia el año pasado.

En octubre del 2024, durante su primera etapa en el club ecuatoriano, Acuña brindó una larga entrevista en el podcast "Esto no es periodismo". En la charla, que dura casi una hora y se puede ver entera en el canal de YouTube del programa, el uruguayo habló de varios temas, incluido el costado psicológico de los futbolistas.

En su caso, el delantero habló sobre lo difícil que se le hacía estar lejos de sus hijos, quienes se habían quedado con Uruguay. Aunque contó que hablaba a diario con ellos a través de videollamadas, se lo notó compungido al reconocer que le dolía mucho perderse momentos junto a sus hijos.

"Mis hijos están en Uruguay, así que te podrás imaginar... El dolor, lo que cuesta, los cumpleaños y uno está lejos ellos. Las actividades de la escuela. Se sufre mucho. Yo siempre hablo todas las tardes con ellos por videollamada y mi hija del medio, que tiene cinco años, me mandó un audio diciendo que me extrañaba. Que no sabía por qué me extrañaba tanto, qué cuando la iba a ir a buscar", comenzó Acuña.

Y siguió: "Esas cosas te repercuten un montón. Es jodido... Es una parte que no ven del futbolista. El fin de semana los hinchas te exigen y está bien, porque son hinchas. Pero tal vez el jugador de fútbol está pasado por algo que no saben y repercute. Lo mental está salado".

La carrera de Mathías Acuña

Nacido en Cerro Norte, el delantero charrúa se inició en el baby fútbol en el club Cerro Mar, donde dio sus primeros pasos.

Posteriormente, Mathías pegó el salto a las Inferiores de Liverpool, Danubio y el Tanque Sisley, club que le permitió debutar en Primera. Allí peleó, tuvo algunos préstamos en Central y Villa Española, pero la situación no cambiaba demasiado: se planteó la chance de dejar el fútbol a raíz de que no cobraba y el contexto no era el mejor.

Sin embargo, poco tiempo después, Acuña tuvo la chance de tener el tan ansiado despegue en su carrera: apareció una oferta de Fénix y empezó a saltar de club en club. Primero Montevideo Wanderers, Liverpool, Larisa de Grecia, Atenas de Uruguay, Rentistas, Boston River, PAS Lamia de Grecia, Fénix nuevamente y llegó la chance de emigrar a Ecuador.

El club en cuestión fue Mushuc Runa, a donde llegó a mediados de 2024 y deslumbró de entrada. De hecho, los ocho tantos convertidos en 19 cotejos hacían pensar a más de uno que su futuro estaría lejos del club indígena, pero finalmente se confirmó su continuidad y renovó contrato hasta fines de 2025.