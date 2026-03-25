Enorme triunfo de Albion en un partido determinante por la permanencia

Para la segunda mitad, Wanderers intentó salir con otra cara y antes de los cinco minutos tuvo la más clara hasta el momento. Nicolás Queiroz remató desde afuera del área, la pelota impactó en el travesaño y en el rebote Jonás Luna no pudo desviarla.

Wanderers no bajó los brazos, y pese a la falta de claridad, en el minuto 37 de la segunda mitad, Joaquín Zeballos bajó de pecho la pelota, descargó pata Rodrigo Rivero, que desde la izquierda mandó un centro perfecto para Facundo Labandeira que conectó de cabeza para mandar el balón al fondo de la red.

Los minutos finales fueron de gran vértigo, el bohemio fue en busca del empate de manera desesperada pero se encontró a un elenco pionero que resistió de muy buena manera.

Albion sumó tres puntos que lo aleja de la zona roja, llega a once unidades en el Apertura e iguala la línea de Wanderers. El bohemio, que necesita sumar para salvarse, sufrió una dura derrota en esta aspiración.

Albion

ebastián Jaume, Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, José Álvarez, Francisco Ginella (76′ Francisco Couture), Tomás Moschión (76′ Santiago Costa), Briam Acosta (69′ Hernán Toledo), Agustín Vera, Lucas Rodríguez (61′ Carlos Airala) y Tobías Figueroa (76′ Álvaro López).

DT: Federico Nieves

Wanderers

Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe, Nicolás Olivera (67′ Alan García), José Alberti (57′ Mateo Levato), Nicolás Queiroz (77′ Santiago Benítez), Gonzalo Freitas, Jonathan Urretaviscaya (67′ Facundo Labandeira), Joaquín Zeballos y Jonás Luna (77′ Rodrigo Rivero).

DT: Mathías Corujo