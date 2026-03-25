Enorme triunfo de Albion en un partido determinante por la permanencia

Enorme, vital y necesario triunfo de Albion por 2 a 1 ante Wanderers, partido que abrió la jornada del miércoles de la octava fecha del Torneo Apertura. El pionero resistió y se llevó tres puntos ante un rival directo por la permanencia.
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En los pies de Lucas Rodríguez estuvieron las dos más claras del encuentro pero encontraron muy buenas respuestas de Agustín Buffa. Sin embargo, la tercera fue la vencida. Gran habilitación de Ginella para José Álvarez quien ingresó al área, sacó un gran remate que tuvo una floja intervención de Buffa para el primero.
Luego de la apertura del marcador, Joaquín Zeballos había igualado el encuentro pero el tanto fue anulado a instancias del VAR. Pero la ventaja se iba a estirar a los 35 minutos, luego de un pésimo pase hacia atrás que dejó a Tobías Figueroa sólo de cara a Buffa y definió para el segundo tanto pionero.
Para la segunda mitad, Wanderers intentó salir con otra cara y antes de los cinco minutos tuvo la más clara hasta el momento. Nicolás Queiroz remató desde afuera del área, la pelota impactó en el travesaño y en el rebote Jonás Luna no pudo desviarla.
Wanderers no bajó los brazos, y pese a la falta de claridad, en el minuto 37 de la segunda mitad, Joaquín Zeballos bajó de pecho la pelota, descargó pata Rodrigo Rivero, que desde la izquierda mandó un centro perfecto para Facundo Labandeira que conectó de cabeza para mandar el balón al fondo de la red.
Los minutos finales fueron de gran vértigo, el bohemio fue en busca del empate de manera desesperada pero se encontró a un elenco pionero que resistió de muy buena manera.
Albion sumó tres puntos que lo aleja de la zona roja, llega a once unidades en el Apertura e iguala la línea de Wanderers. El bohemio, que necesita sumar para salvarse, sufrió una dura derrota en esta aspiración.
Albion
ebastián Jaume, Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, José Álvarez, Francisco Ginella (76′ Francisco Couture), Tomás Moschión (76′ Santiago Costa), Briam Acosta (69′ Hernán Toledo), Agustín Vera, Lucas Rodríguez (61′ Carlos Airala) y Tobías Figueroa (76′ Álvaro López).
DT: Federico Nieves
Wanderers
Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe, Nicolás Olivera (67′ Alan García), José Alberti (57′ Mateo Levato), Nicolás Queiroz (77′ Santiago Benítez), Gonzalo Freitas, Jonathan Urretaviscaya (67′ Facundo Labandeira), Joaquín Zeballos y Jonás Luna (77′ Rodrigo Rivero).
DT: Mathías Corujo