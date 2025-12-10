Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Copa Intercontinental

Flamengo eliminó a Cruz Azul con dos goles de De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta marcó el camino de la victoria para que Flamengo siga en carrera en la copa Intercontinental. Ahora lo espera el Pyramids de Egipto.

Giorgian de Arrascaeta convirtió para el Flamengo.

 Foto: Adriano Fontes
Con dos goles de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo venció 2 a 1 a Cruz Azul para quedarse con el partido "Derbi de las Américas" por la Copa Intercontinental. El partido tuvo lugar en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán en Qatar.

El mengao logró su lugar en esta competencia por ser el campeón de la última Copa Libertadores, mientras que Cruz Azul se había quedado con la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El encuentro comenzó favorable para el Flamengo, gracias a que el uruguayo Giorgian de Arrascaeta aprovechó un horror en la salida del elenco mexicano, para hacerse con la pelota, sacarse de arriba al golero y definir para marcar el primer gol del encuentro.

Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Jorge Sánchez sacó una gran volea de pierna derecha desde la puerta del área, para que el partido se vaya igualado al entretiempo.

Ya en la segunda mitad, nuevamente iba a aparecer Giorgian de Arrascaeta, que tras una gran jugada colectiva, le quedó la pelota dentro del área y pese al rebote en el primer remate, volvió a quedarle servida para definir por arriba del golero mexicano y poner el segundo tanto para su equipo.

Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela fueron titulares en el Flamengo, equipo en el que Nicolás de la Cruz ingresó desde el banco de suplentes. En Cruz Azul, José Ignacio Rivero y Gabriel Fernández fueron titulares.

¿Cómo continúa la Copa Intercontinental?

Con el triunfo ante Cruz Azul, Flamengo se aseguró disputar al menos un encuentro más en la Copa Intercontinental. Su próximo rival será el Pyramids de Egipto que viene de derrotar Al-Ahli de Arabia Saudita. Este partido, denominado "Copa Challenger", será el 13 de diciembre en Rayán.

La gran final tendrá lugar el 17 de diciembre, cuando el PSG (campeón de la Champions League) se enfrente al ganador de la semifinal entre brasileros y egipcios.

