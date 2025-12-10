Flamengo eliminó a Cruz Azul con dos goles de De Arrascaeta

Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Jorge Sánchez sacó una gran volea de pierna derecha desde la puerta del área, para que el partido se vaya igualado al entretiempo.

Ya en la segunda mitad, nuevamente iba a aparecer Giorgian de Arrascaeta, que tras una gran jugada colectiva, le quedó la pelota dentro del área y pese al rebote en el primer remate, volvió a quedarle servida para definir por arriba del golero mexicano y poner el segundo tanto para su equipo.

Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela fueron titulares en el Flamengo, equipo en el que Nicolás de la Cruz ingresó desde el banco de suplentes. En Cruz Azul, José Ignacio Rivero y Gabriel Fernández fueron titulares.

¿Cómo continúa la Copa Intercontinental?

Con el triunfo ante Cruz Azul, Flamengo se aseguró disputar al menos un encuentro más en la Copa Intercontinental. Su próximo rival será el Pyramids de Egipto que viene de derrotar Al-Ahli de Arabia Saudita. Este partido, denominado "Copa Challenger", será el 13 de diciembre en Rayán.

La gran final tendrá lugar el 17 de diciembre, cuando el PSG (campeón de la Champions League) se enfrente al ganador de la semifinal entre brasileros y egipcios.

Embed ¡ERROR GARRAFAL Y GOL DE FLAMENGO!



Gonzalo Piovi la jugó hacia el medio, Giorgian De Arrascaeta tomó la pelota, eludió al arquero y marcó el primer tanto del partido.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/GYF09xN50h — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025