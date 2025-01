Horas decisivas para que Peñarol defina el tema arquero y zaguero central

Así las cosas, el carbonero tiene plan B y C porque naecesita reforzar esa zona del campo. Según publicó Ovación, en Peñarol gusta mucho el zaguero de 21 años de Juventud de Las Piedras Valentín Gauthier. El futbolista tiene contrato con el pedrense hasta diciembre de 2025 pero es negociable. Otro que está en carpeta es el argentino Renzo Giampaoli, de reciente paso por Defensor Sporting a préstamo desde Boca Juniors. El futbolista de 25 años inició la pretemporada con el xeneize y el principal problema es que el club no lo dejaría salir gratis. Además hay un fuerte interés de Gimnasia y Esgrima La Plata por contar con el jugador. Pero estos no son los únicos dos nombres que maneja Peñarol, por lo cual habrá que esperar.