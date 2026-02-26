Peñarol: Aguirre espera hasta el final a Maxi Olivera y Franco Escobar

En el entrenamiento de este miércoles, el capitán estuvo con los titulares pero no completó el movimientos. Olivera dejó el movimiento por precaución y con el objetivo de seguir sumando minutos de fútbol interno de cara al domingo.

La presencia de Olivera en el partido clásico es sumamente importante para Diego Aguirre, ya que no solo se trata del capitán sino de un jugador que estando bien física y futbolísticamente le puede aportar mucho al equipo.

Lo cierto es que a falta de tres días para el partido, Olivera aún no está al cien por ciento y aún es duda para el partido por la cuarta fecha.

El otro que se viene recuperando y podría estar es el argentino Franco Escobar. El rosarino de 30 años sufrió una lesión muscular y ahora se espera por su evolución para ver si finalmente podrán estar a la orden el partido clásico.

Altas y bajas para el domingo

Mauricio Lemos, que se sumó al plantel de Peñarol hace algunos días, continúa con su puesta a punto y desde Peñarol confirmaron que es muy probable que el zaguero de 30 años integre la convocatoria para el clásico ante Nacional.

Otro que ya entrena a la par de sus compañeros es Roberto Fernández. El volante que llegó esta semana al carbonero está a la orden. Habrá que ver si Aguirre lo manda de titular o lo coloca en el banco de suplentes.

Lo que si está confirmado, es que Aguirre no podrá contar con Lucas Hernández, Eduardo Darias y Abel Hernández, todos en recuperación.