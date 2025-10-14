La chicana de Ruglio a Nacional luego del aplastante triunfo de Peñarol en basketball

“El viernes de noche, cuando hubo un problema de conectividad, intentaron de todas formas no jugarlo hasta noviembre, incluso les decían eso a los periodistas. Una vez más no querían jugar y justo en octubre”, escribió Ruglio en su estado. La referencia del presidente de Peñarol al mes de octubre, tiene que ver con una fecha muy recordada por los carboneros en el fútbol: "el clásico de la fuga".

El presidente destacó la actuación del joven dirigente Santiago Sánchez, presidente de la rama de basketball de Peñarol, quien, según su relato, permaneció hasta pasada la medianoche en el Palacio Peñarol gestionando junto a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), el Ministerio del Interior y los canales de televisión para que el clásico pudiera reprogramarse lo antes posible.

“Santiago Sánchez se instaló hasta las 12:45 de la noche en el Palacio Peñarol a pelear teléfono en mano para que se jugara rápido. Ministerio, TV, FUBB, llamó a todos para que no aparecieran excusas para no jugar”, añadió.

Ruglio cerró su mensaje con una frase de tono simbólico, en alusión al compromiso de los jugadores y dirigentes carboneros:

“Este clásico se ganó el viernes laburando hasta la madrugada en el Palacio y queriendo jugar. Los clásicos se pueden ganar y se pueden perder”.