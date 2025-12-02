La salud de Ronald Araujo y el apoyo del Barça en el delicado momento del jugador uruguayo

El futbolista del Barcelona, Ronald Araujo, ha solicitado un tiempo de baja no especificado para enfocarse en su recuperación psicológica y bienestar emocional, una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Fútbol Club Barcelona.
Representantes del jugador se reunieron en la Ciudad Deportiva con la entidad para formalizar el pedido, subrayando que, si bien Araujo se encuentra físicamente al cien por cien, necesita apoyo para superar el impacto anímico de los recientes acontecimientos deportivos.
Declaraciones y contexto deportivo:
El jugador, que venía arrastrando problemas anímicos en las últimas semanas, quedó profundamente afectado tras su expulsión en el partido de la Liga de Campeones el pasado martes.
En rueda de prensa, el técnico del equipo, Hansi Flick, se refirió a la situación, pidiendo respeto por la privacidad del jugador:
"Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más, y pido que la respetéis. Es lo que puedo y voy a decir", declaró el entrenador alemán, confirmando que el central no estará disponible para el próximo encuentro contra el Atlético de Madrid.
Cierre de filas y apoyo institucional:
El FC Barcelona y el entorno de Araujo han coincidido en la necesidad de cerrar filas y brindarle un respaldo absoluto. El club ha transmitido al jugador su total comprensión y apoyo incondicional.
Asimismo, el vestuario ha mostrado su máxima unidad y respeto hacia uno de sus capitanes, manifestando su apoyo y comprensión para facilitar que Araujo pueda regresar al grupo con la máxima plenitud mental.