La salud de Ronald Araujo y el apoyo del Barça en el delicado momento del jugador uruguayo

En rueda de prensa, el técnico del equipo, Hansi Flick, se refirió a la situación, pidiendo respeto por la privacidad del jugador:

"Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más, y pido que la respetéis. Es lo que puedo y voy a decir", declaró el entrenador alemán, confirmando que el central no estará disponible para el próximo encuentro contra el Atlético de Madrid.

Cierre de filas y apoyo institucional:

El FC Barcelona y el entorno de Araujo han coincidido en la necesidad de cerrar filas y brindarle un respaldo absoluto. El club ha transmitido al jugador su total comprensión y apoyo incondicional.

Asimismo, el vestuario ha mostrado su máxima unidad y respeto hacia uno de sus capitanes, manifestando su apoyo y comprensión para facilitar que Araujo pueda regresar al grupo con la máxima plenitud mental.