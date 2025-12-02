Lo números que avalan el título de Nacional Campeón

Nacional no ganó ningún torneo corto. En el apertura ganado por Liverpool, quedó un punto por debajo del negriazul. En el torneo Intermedio fue donde sacó la mayor cantidad de puntos y obtuvo una diferencia importante en la Tabla Anual. Los tricolores ganaron los 21 puntos en disputa fruto de 7 victorias y solo cayó por penales en la final que no otorgaba unidades para la anual.

En el torneo clausura Nacional quedó segundo abajo de Peñarol con 27 puntos. Vale recordar que se le sacaron 3 unidades por los incidentes en el clásico del Intermedio.

Superioridad en los clásicos

Pero siguiendo con las estadísticas del campeón, los clásicos siempre son un mojón importante y Nacional mostró una supremacía. En el 2025 entre oficiales y amistosos se disputaron 7 clásicos. Nacional ganó 3 de ellos, uno por la Copa de verano, (3 a 1), el segundo fue por la Supercopa y terminó con victoria tricolor 2-1 y el último la final del domingo que terminó ganando en tiempo suplementario 1 a 1.

Hubo tres clásicos ante Peñarol que terminaron empatados En el Apertura fue 1 a 1 en el Gran Parque Central, en el Intermedio jugado en el Centenario 0 a 0 y la primera final en el Campeón del Siglo 2 a 2. El tricolor solo perdió ante Peñarol en el clásico del Clausura 3 a 0.

Mirando fríamente los números, en materia clásicos, el año tricolor no fue malo y más pensando en que terminó el año futbolístico ganando la final en su casa.

Pero para terminar de hablar de números en no solo Nacional llegó al titulo número 50 y por ende es el más ganador de la AUF, sino que también tiene una ventaja en lo que va del siglo XXI en materia de Campeonatos Uruguayos.

Con el titulo del domingo, Nacional llegó al campeonato número 14 en este siglo. Arrancó ganando los títulos de 2000, 2001, 2002, 2005. Luego se cambió el formato y los ganó en las temporadas 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015. En el 2016 se volvió al clásico campeonato con el año calendario y los tricolores ganaron el título en 2016, 2019, 2020, 2022 y 2025.

En lo que va del XXI, se pinta en tres colores. Se podrá cambiar de técnico, no tener buenos torneos, no ser el cuadro que juega mejor, pero la supremacía de Nacional en esta época es indiscutible.