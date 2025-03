Lasarte y su sueño de ganar la Libertadores con Nacional

Vargas, Herazo y el Diente

¿Cómo vez a Eduardo Vargas?

"Yo ya lo conocía y lo veo en una intensidad muy propia de él. Lo de "Turboman" no es casual, más allá de que hayan pasado los años. Su forma de moverse en el ataque uno ve que la esta recuperando".

Después de que el año pasado fuera un poco discutido, ¿que trabajo hiciste para que Diego Herazo sea el 9 titular de este Nacional?

"El año pasado el quedó afuera del plantel en 3 o 4 partidos y siempre su respuesta fue la misma: ´Perfecto, profe yo me voy a ganar la titularidad. Yo me quiero quedar acá´. Y así fue en el final del año pasado. En algunos partidos de campeonato y de la Copa Uruguay, Diego marco goles y ya dejó la sensación de una interrogante. Ya no era el tiempo de decir que para Diego se había terminado. No se terminó. Empezó muy bien el año y estamos muy contentos con él".

¿Te parece que a Nico López le influyó el tema de la renovación de contrato?

"No, de echo, nunca me hizo referencia a eso. El tema del día de Progreso, que él no grito los goles, él lo explicó. Su abuelo y su padre formaron parte de la institución. El se crió en La Teja y eso lógicamente te deja algo interno que se hace difícil de sacartelo de encima. Más allá del cariño que tenga por Nacional. En lo de más ha tenido poca fortuna. Tiros libres que pegan en el palo, pelotas que le sacan de la línea. Esta muy bien, esta con mucho ánimo".

El sueño de la Libertadores

Se viene el sorteo de la Copa Libertadores, ¿es un sueño para vos?

"Si es un sueño, yo no tengo logro internacional con Nacional. No lo tengo y me encantaría. Por lo menos de hacer una buena copa. Lo que todos queremos es ser campeones, yo tuve esa grandisima fortuna. Pero como entrenador me encantaría. Hoy los ricos son otros, me encantaría sentarme en la mesa de los ricos y robarles el banquete".