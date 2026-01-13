Peñarol continúa con su pretemporada, y mientras un equipo alternativo venció por penales a Central Español por la Copa de la Liga AUF, los titulares disputaron este martes, en el Campeón del Siglo, un encuentro amistoso a puertas cerradas ante Independiente.
Leo Fernández marcó de tiro libre en la derrota de Peñarol ante Independiente
En un amistoso a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, el carbonero cayó a manos del elenco argentino. El partido tuvo dos tiempos de 25 minutos.