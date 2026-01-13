Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Leo Fernández |

amistoso a puertas cerradas

Leo Fernández marcó de tiro libre en la derrota de Peñarol ante Independiente

En un amistoso a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, el carbonero cayó a manos del elenco argentino. El partido tuvo dos tiempos de 25 minutos.

Peñarol cayó ante Independiente.

 Foto: Peñarol
El partido, que contó con dos tiempos de 25 minutos cada uno, terminó con triunfo por 2 a 1 a favor del elenco de Avellaneda. El gol para los de Diego Aguirre fue convertido por Leo Fernández.

Cuando iban 17 minutos del primer tiempo, Fernández ejecutó un tiro libre de gran manera, y con complicidad de una mala reacción del golero argentino, puso el único tanto carbonero.

Diego Aguirre formó con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.

Para la segunda mitad ingresaron Sebastián Britos por Washington Aguerre, Eduardo Darias por Ignacio Alegre, Facundo Batista por Stiven Muhlethaler y Matías Arezo por Abel Hernández.

