Liga AUF Uruguaya: clásico en la cuarta, Peñarol debuta con Torque y Nacional con Boston

De acuerdo al sorteo realizado, el clásico del Torneo Apertura entre Peñarol y Nacional quedó pactado para la cuarta fecha en el Gran Parque Central, en principio el domingo 1 de marzo.

El duelo entre Defensor Sporting y Danubio se jugará en el Franzini en la octava etapa. Los grandes son locales ante Cerro en el primer torneo corto del año y visitantes en el Clausura.

Una de las novedades para esta temporada es que el Intermedio se disputará de forma partida porque luego de las primeras cuatro fechas habrá un parate por el Mundial 2026.

Recordemos que la Liga AUF Uruguaya se llamará "Juan Carlos de Lima", el Torneo Apertura "Rafael Peña, el Intermedio "Héctor Castro" y el Clausura "Juan Lema Benzo".

Primera fecha

Albion - Liverpool

Cerro - Danubio

Racing - Deportivo Maldonado

Progreso - Central Español

Peñarol - Montevideo City Torque

Boston River - Nacional

Juventud - Cerro Largo

Wanderers - Defensor Sporting

Fixture de Peñarol en el Apertura

Fecha 1 - Montevideo City Torque (L)

Fecha 2 - Central Español (V)

Fecha 3 - Deportivo Maldonado (L)

Fecha 4 - Nacional (V)

Fecha 5 - Danubio (L)

Fecha 6 - Albion (V)

Fecha 7 - Cerro (L)

Fecha 8 - Boston River (V)

Fecha 9 - Racing (L)

Fecha 10 - Progreso (V)

Fecha 11 - Liverpool (L)

Fecha 12 - Juventud de las Piedras (L)

Fecha 13 - Wanderers (V)

Fecha 14 - Defensor Sporting (L)

Fecha 15 - Cerro Largo (V)

Fixture de Nacional en el Apertura

Fecha 1 - Boston River

Fecha 2 - Racing (L)

Fecha 3 - Progreso (V)

Fecha 4 - Peñarol (L)

Fecha 5 - Juventud (V)

Fecha 6 - Wanderers (L)

Fecha 7 - Defensor (V)

Fecha 8 - Cerro Largo (L)

Fecha 9 - Torque (V)

Fecha 10 - Central Español (L)

Fecha 11 - Deportivo Maldonado (V)

Fecha 12 - Liverpool (V)

Fecha 13 - Danubio (L)

Fecha 14 - Albion (V)

Fecha 15 - Cerro (L)