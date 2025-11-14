Liverpool ante Peñarol: posibles equipos, horario y árbitros

Los posibles once de Liverpool y Peñarol

El equipo comandado por Joaquín Papa, tiene una duda que dependerá de la evolución de Kevin Amaro, que en entrenamiento de esta mañana estuvo a la orden. Si el volante no llega, quien seguramente ocupe su posiciòn sea Facundo Perdomo.

De esta manera, el once de Liverpool sería con Sebastián Lentinlelly, Kevin Amaro o Facundo Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rabuñal, Lucas Acosta, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre tiene una duda en el lateral derecho, lugar que pelean Emanuel Gularte y Pedro Milans. Además, por izquierda vuelve el capitán Maximiliano Olivera y en la mitad de la cancha Eric Remedi e Ignacio Sosa.

De esta manera, el carbonero jugaría con Brayan Cortés, Emanuel Gularte o Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García o Stiven Mulhethaler, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.