Deportes Peñarol | Campeonato Uruguayo |

semifinal del Uruguayo

Liverpool ante Peñarol: posibles equipos, horario y árbitros

El partido entre Liverpool y Peñarol tendrá lugar este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Centenario, con arbitraje de Andrés Matonte.

Liverpool ante Peñarol por la semifinal del Uruguayo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Ya está todo listo para la semifinal del Campeonato Uruguayo, en el que Peñarol y Liverpool irán en busca de un lugar en la definición. El partido tendrá lugar este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

Andrés Matonte junto a Horacio Ferreiro, Martín Soppi y Bruno Sacarelo serán los encargados de arbitrar el encuentro. Por su parte, Antonio García y Yimmi Álvarez estarán en el VAR.

Ya están a la venta las entradas y se llevan colocada más de 20.000 entre ambas parcialidades. Los hinchas de Liverpool irán a la América contra la Colombes, mientras que los parciales aurinegros dispondrán de la América contra la Ámsterdam, Ámsterdam y Olímpica.

Los posibles once de Liverpool y Peñarol

El equipo comandado por Joaquín Papa, tiene una duda que dependerá de la evolución de Kevin Amaro, que en entrenamiento de esta mañana estuvo a la orden. Si el volante no llega, quien seguramente ocupe su posiciòn sea Facundo Perdomo.

De esta manera, el once de Liverpool sería con Sebastián Lentinlelly, Kevin Amaro o Facundo Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rabuñal, Lucas Acosta, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre tiene una duda en el lateral derecho, lugar que pelean Emanuel Gularte y Pedro Milans. Además, por izquierda vuelve el capitán Maximiliano Olivera y en la mitad de la cancha Eric Remedi e Ignacio Sosa.

De esta manera, el carbonero jugaría con Brayan Cortés, Emanuel Gularte o Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García o Stiven Mulhethaler, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.

