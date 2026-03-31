Lluvia de goles en el Paladino: Progreso y Liverpool igualaron a tres

Llegando al final de la primera parte, iba a llegar el empate. Un envío desde la izquierda encontró la cabeza de Matteo Copelotti, quien ganó sólo dentro del área chica para poner todo nuevamente igualado.

La segunda mitad cayó en un pozo de poco juego y llegadas. Sin embargo, a los 67 minutos, Diego Zabala apareció por el centro, tocó para Federico Martínez que se dio vuelta para quedar frente al arco y sacó un hermoso derechazo para volver a poner a Liverpool en ventaja.

Y en una mañana cargada de golazos, siete minutos más tarde, el zaguero Hernán Carroso se fue en ataque, se animó a darle de media distancia para vencer el arco defendido por Martín Campaña y volver a dejar todo igualado.

Progreso

Andrés Mehring, Mauro Martín (69′ Gianfranco Trasante), Federico García (69′ Marcos Paolini), Hernán Carroso, Ayrton Cougo (24′ Facundo Kidd), Santiago Viera, Adrián Colombino, Nicolás Fernández (77′ Agustín Codagnone), Facundo De León, Agustín Paz y Matteo Copelotti (69′ Diego Sánchez).

DT: Leonel Rocco

Liverpool

Martín Campaña, Kevin Amaro (78′ Ramiro Degregorio), Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Diego Romero, Martín Rabuñal, Gonzalo De Mello (69′ Nicolás Garayalde), Diego Zabala, Federico Martínez, Diego Zabala (69′ Facundo Perdomo), Facundo Barceló (78′ Renzo Machado) y Ruben Bentancourt.

DT: Camilo Speranza