Lluvia de goles en el Paladino: Progreso y Liverpool igualaron a tres

En una hermosa mañana de fútbol, Progreso y Liverpool igualaron 3 a 3 en el Parque Paladino en la continuidad de la novena fecha del Torneo Apertura. Punto importante para el gaucho pensando en la permanencia mientras que los negriazules dejaron pasar la oportunidad de acercarse a la pelea.
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El encuentro se abrió rápidamente, Liverpool recuperó la pelota en zona ofensiva, Diego Zabala la recibió y con un gran pase filtrado, dejó a Ruben Betancourt sólo contra el arquero, poniendo el primer gol del encuentro. Esta ventaja se iba a estirar a los 10 minutos, cuando Federico Martínez agarró la pelota en la puerta del área, y gracias al desvío en un zaguero, ingresó al fondo de la red.
Progreso iba a responder nueve minutos más tarde. Leodán González sancionó penal para los locales, Matteo Copelotti lo ejecutó, atajó Campaña pero el rebote le volvió a quedar al delantero que se encargó de definir ahora con efectividad para el primer grito de la hinchada gaucha.
Llegando al final de la primera parte, iba a llegar el empate. Un envío desde la izquierda encontró la cabeza de Matteo Copelotti, quien ganó sólo dentro del área chica para poner todo nuevamente igualado.
La segunda mitad cayó en un pozo de poco juego y llegadas. Sin embargo, a los 67 minutos, Diego Zabala apareció por el centro, tocó para Federico Martínez que se dio vuelta para quedar frente al arco y sacó un hermoso derechazo para volver a poner a Liverpool en ventaja.
Y en una mañana cargada de golazos, siete minutos más tarde, el zaguero Hernán Carroso se fue en ataque, se animó a darle de media distancia para vencer el arco defendido por Martín Campaña y volver a dejar todo igualado.
Progreso
Andrés Mehring, Mauro Martín (69′ Gianfranco Trasante), Federico García (69′ Marcos Paolini), Hernán Carroso, Ayrton Cougo (24′ Facundo Kidd), Santiago Viera, Adrián Colombino, Nicolás Fernández (77′ Agustín Codagnone), Facundo De León, Agustín Paz y Matteo Copelotti (69′ Diego Sánchez).
DT: Leonel Rocco
Liverpool
Martín Campaña, Kevin Amaro (78′ Ramiro Degregorio), Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Diego Romero, Martín Rabuñal, Gonzalo De Mello (69′ Nicolás Garayalde), Diego Zabala, Federico Martínez, Diego Zabala (69′ Facundo Perdomo), Facundo Barceló (78′ Renzo Machado) y Ruben Bentancourt.
DT: Camilo Speranza