Los números demoledores del Peñarol de Diego Aguirre

Un "partido clave"

"Estamos en un ciclo positivo, pero hay que tener cuidado. Se han alineado muchas cosas y obtenemos los resultados. El partido con Central es clave, no me gusta que se genere mucha euforia porque es peligroso. Está divino el Campeón del Siglo y está divina la gente, siento el ida y vuelta con el hincha. Lo que más quiero es que el equipo gane", agregó sobre el encuentro ante Rosario Central.

Aguirre Presidente

Por oreo lado, Aguirre se refirió a la posibilidad de ser presidente de la institución: "Juan Pedro Damiani me quiere mucho, es muy amigo. No se me pasa por la cabeza en este momento a futuro ser presidente de Peñarol. Estoy disfrutando muchísimo el hoy. Aprendí también en la vida que hay diferentes momentos. Damiani ha sido un gran presidente, muchas veces injustamente criticado. Hoy disfrutamos el Campeón del Siglo gracias a él. Hay que reconocerlo como un gran presidente".

También se refirió a su padre, Vicente Aguirre, el expresidente de Liverpool: "Mi viejo es muy futbolero, está muy bien de salud. Va a todos los partidos de Liverpool y a los partidos de Peñarol. Tiene muchos amigos y lo disfruta mucho. Está contento. No me dieron la llave del club, para nada. Eso abarcaría muchas cosas más. Estoy teniendo el rol que tengo como entrenador, a veces puedo tomar alguna decisión más".

José Neris y el plantel

Al referirse al plantel explicó que "es difícil darle oportunidades a todos", ya que "Cuando tenes un plantel grande y con muchas opciones, a veces es difícil darle oportunidades a todos. Neris trabaja muy bien, no le he podido dar las chances que se merece todo jugador, también está lo de Babi, le di oportunidades y no le fue tan bien. Es otro jugador que me hubiera gustado darle más minutos".

Sobre Washington Aguerre aseguró que es "muy receptivo" y también "muy efusivo en los partidos", por lo cual "se va un poco". "Lo que más quiero es que se hable de él porque es un buen arquero y no por otras cosas", añadió.

Títulos de Diego Aguirre en Peñarol

Clausura 2003

Clausura 2010

Campeonato Uruguayo 2003

Campeonato Uruguayo 2009/10

Apertura 2024

Los escenarios en donde Peñarol fue campeón

1- Estadio Centenario

2- Villa Peñarol

3- Parque Central

4- Las Acacias

5- Estadio Los Pocitos

6- Belvedere

7- Parque Pereyra

8- Cancha de River Plate

9- Cancha de Albión

10- Olímpico

11- Estadio Luis Troccoli

12- Paladino

13- Franzini

14- Campeón del Siglo

15- Parque Capurro

16- Campus de Maldonado

Torneos Apertura de Peñarol, siempre con entrenadores diferentes

1- 1995 (Gregorio Pérez)

2- 1996 (Jorge Fossati)

3- 2012 (Jorge Da Silva)

4- 2015 (Pablo Bengoechea)

5- 2019 (Diego López)

6- 2023 (Alfredo Arias)

7- 2024 (Diego Aguirre)