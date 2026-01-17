Los titulares de Peñarol salen a escena este sábado para enfrentar a River argentino

Tras derrotar a Central Español por penales el pasado lunes por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, los aurinegros jugarán su segundo amistoso de pretemporada. Será el primero de los dos que tendrán los carboneros a nivel internacional, ya que el próximo miércoles jugará ante Colo Colo a las 21 en el Centenario.

El once de Aguirre

Diego Aguirre perfila un once con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindade y Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández y Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.

En el segundo tiempo probablemente jueguen todas las incorporaciones, excepto Diego Laxalt, quien necesita un par de semanas para ponerse a punto físicamente. Seguramente ingresen futbolistas como Facundo Batista, Gastón Togni, Lucas Ferreira, Sebastián Britos y el propio Matías Arezo, entre otros.

Del otro lado está el equipo de Marcelo Gallardo, que llega tras ganarle 1-0 a Millonarios de Colombia el pasado domingo en el Gran Parque Central.

Jugarían por River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Kevin Castaño, Anibal Moreno, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Luego de este partido, Peñarol enfrentará a Racing el lunes a las 21:30 en el Parque Viera por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF, encuentro en el que colocará futbolistas juveniles.