En un esfuerzo conjunto para fortalecer el tejido social y deportivo del país, UTE y la Secretaría Nacional del Deporte (SND) presentaron los avances del Programa Nacional de Iluminación de Canchas de Fútbol Infantil. El proyecto, destacado inicialmente por el presidente Yamandú Orsi, busca transformar las 650 instituciones de baby fútbol en "espacios deportivos protegidos".
Inversión
Luz y conectividad: el plan para transformar el baby fútbol en todo el país
El plan incluye tarifas sociales subsidiadas y busca convertir 650 canchas en espacios seguros con tecnología LED y conectividad a internet.