Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes plan | baby fútbol | UTE

Inversión

Luz y conectividad: el plan para transformar el baby fútbol en todo el país

El plan incluye tarifas sociales subsidiadas y busca convertir 650 canchas en espacios seguros con tecnología LED y conectividad a internet.

Plan para potenciar el baby fútbol

Plan para potenciar el baby fútbol

 deprimera.uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un esfuerzo conjunto para fortalecer el tejido social y deportivo del país, UTE y la Secretaría Nacional del Deporte (SND) presentaron los avances del Programa Nacional de Iluminación de Canchas de Fútbol Infantil. El proyecto, destacado inicialmente por el presidente Yamandú Orsi, busca transformar las 650 instituciones de baby fútbol en "espacios deportivos protegidos".

Inversión y tecnología de vanguardia

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, confirmó que el ente invertirá aproximadamente 15.000 dólares por cancha para la instalación de luminarias LED de última generación. Las obras serán ejecutadas por cooperativas vinculadas al Plan de Inclusión Social de UTE, promoviendo así la generación de empleo local.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada predio contará con un medidor de tarifa social subsidiada. Se estima que, con un uso promedio de cuatro horas diarias, el costo operativo será de apenas 1.000 pesos uruguayos, monto que será asumido por las intendencias departamentales.

Seguridad y conectividad: el concepto de "Espacio Protegido"

El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, enfatizó que la meta no es solo iluminar, sino crear entornos seguros y modernos.

  • Conectividad: Se procura que todas las canchas cuenten con acceso a internet.

  • Seguridad: Generar condiciones básicas que permitan el disfrute pleno de los niños y sus familias.

  • Priorización: La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) lidera un relevamiento para definir las etapas de ejecución.

Diagnóstico Nacional

De las 650 instituciones relevadas en todo el territorio:

  • 100 canchas carecen totalmente de iluminación.

  • 200 canchas poseen sistemas precarios que requieren renovación urgente.

"Vamos camino a garantizar el derecho al disfrute en un clima adecuado para la actividad infantil", subrayó Pereda, señalando que, aunque los plazos variarán según la infraestructura previa de cada club, el compromiso con el objetivo es total.

Temas

Te puede interesar