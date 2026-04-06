Mala racha de lesiones en Nacional complica el armado del equipo para el debut en Libertadores

El Club Nacional de Football informó oficialmente la situación sanitaria de los futbolistas Luis Mejía y Emiliano Ancheta, quienes, tras los estudios realizados por el departamento médico, han quedado descartados para el estreno del equipo en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores frente a Coquimbo Unido en Chile.
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