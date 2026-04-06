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Mala racha de lesiones en Nacional complica el armado del equipo para el debut en Libertadores

Bajas en el Bolso: Fueron confirmadas las lesiones en dos piezas claves del equipo de Nacional a poco del debut en Copa Libertadores.

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El Club Nacional de Football informó oficialmente la situación sanitaria de los futbolistas Luis Mejía y Emiliano Ancheta, quienes, tras los estudios realizados por el departamento médico, han quedado descartados para el estreno del equipo en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores frente a Coquimbo Unido en Chile.

Detalles del parte médico

El cuerpo técnico liderado por Jorge Bava no podrá contar con ambas figuras debido a sendas lesiones musculares que requieren tiempos de recuperación inmediatos:

  • Luis Mejía: El arquero de la selección de Panamá presenta un desgarro en el isquiotibial derecho. La lesión se produjo durante su participación con el seleccionado panameño en la reciente doble jornada de Fecha FIFA.

  • Emiliano Ancheta: El lateral sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Cabe recordar que el futbolista debió abandonar el campo de juego a los 57 minutos del encuentro ante Central Español, siendo sustituido por Juan de Dios Pintado.

Impacto en el plantel

Ambos jugadores ya han iniciado sus respectivos trabajos de rehabilitación bajo la supervisión de la sanidad tricolor. Estas ausencias representan un desafío logístico para el entrenador de cara al viaje a territorio trasandino, obligando a reestructurar la zona defensiva y el arco para el compromiso internacional.

"El departamento de sanidad del club anunció que tanto el arquero como el lateral se mantendrán al margen del equipo mientras realizan los trabajos de recuperación pertinentes", dicta el comunicado emitido a través de las redes oficiales del club.

Próximo desafío

Nacional se enfoca ahora en ajustar los últimos detalles tácticos antes de partir hacia Chile, donde buscará sumar sus primeros puntos en el torneo más importante del continente, pese a no contar con dos de sus piezas habituales en el once titular.

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