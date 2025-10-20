Peñarol sostiene la punta y Nacional no afloja: el Clausura entra en su recta decisiva

Uno de los resultados más resonantes fue el triunfo de Cerro 2–1 ante Montevideo City Torque, un partido que se jugó con intensidad y sabor a final. El albiceleste se adelantó con un gol de Sebastián Cáceres y amplió diferencias de penal; Torque descontó, pero no le alcanzó. Para los de la Villa es una victoria que vale oro, pues los acerca a la salvación matemática y refuerza el ánimo en el tramo final del campeonato. Para los ciudadanos, en cambio, fue un tropiezo que complica sus aspiraciones en el Clausura.

Peñarol y Nacional no se sacaron ventaja

En el Gran Parque Central, Nacional superó 3–1 a Miramar Misiones con dos goles de penal del delantero Gómez y un dominio sostenido durante todo el encuentro. El tricolor mostró solidez, control de balón y determinación ofensiva, elementos que lo mantienen como principal perseguidor del líder y con la mira puesta también en la tabla anual, donde pelea palmo a palmo con Peñarol.

Por su parte, Defensor Sporting derrotó 3–2 a Progreso en uno de los choques más atractivos de la jornada. Fue un duelo de ida y vuelta, con muchas llegadas y cambios en el marcador, que finalmente dejó los tres puntos en manos violetas. El resultado permite al equipo de Punta Carretas seguir en la conversación por la clasificación a torneos internacionales.

En el Saroldi, River Plate y Cerro Largo empataron 1–1, un resultado que no termina de favorecer a ninguno. El darsenero buscó más, pero la falta de definición volvió a pasarle factura. Para el arachán, el punto significa al menos mantenerse a flote en una temporada de altibajos.

Mientras tanto, Peñarol, que llegaba como líder con 26 puntos, logró mantener su ventaja al frente de la tabla. El conjunto aurinegro consolidó su posición en el Clausura, sosteniendo una diferencia que lo mantiene en control del torneo y con margen suficiente para encarar las últimas tres fechas con cierta tranquilidad, aunque sin margen para el descuido.

Una definición abierta del Clausura y la Tabla Anual

Con los resultados de la fecha 12, Peñarol se mantiene como líder del Clausura, seguido de cerca por Nacional y Montevideo City Torque, que pese a su caída sigue en el grupo de escoltas.

En la tabla anual, el tricolor conserva la primera posición con 76 puntos, cuatro más que el carbonero, diferencia que podría ser decisiva de cara a las finales del Campeonato Uruguayo.

En la parte baja, equipos como Cerro, Miramar Misiones y Progreso continúan librando una batalla intensa por evitar el descenso, donde cada punto vale doble.