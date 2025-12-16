Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Puskas |

Para encuadrar

Mirá el impresionante gol de Independiente que se quedó con el Puskas

Santiago Montiel, con una gran chilena desde afuera del área, se quedó con el premio al mejor gol de la temporada, premio otorgado por la FIFA.

Montiel, futbolista de Independiente, ganador del Puskas.

El gol que terminó llevándose el premio Puskas, fue convertido en el marco de los octavos de final de la Copa de la Liga Argentina, en dónde Independiente venció 1 a 0 a Independiente Rivadavia.

Cuando se disputaba el minuto 12 de la segunda mitad, luego de un tiro de esquina, la pelota salió del área, y tras el pique, Santiago Montiel ensayó una chilena espectacular que terminó en el fondo de la red. Este tanto no sólo le dio el triunfo a Independiente, sino que fue el mejor gol del año para la FIFA.

"Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a FIFA. La verdad, estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y les mando un abrazo grande a todos", sostuvo en futbolista en un video publicado en las redes sociales de la FIFA.

