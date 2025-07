Mutual pone en riesgo el inicio del Torneo Clausura

Diego Scotti, presidente de la Mutual, explicó al programa Hora 25 de Radio Oriental que, tras los hechos ocurridos entre Cerrito y Uruguay Montevideo el pasado 12 de julio en el Parque Palermo, donde dos jugadores auriverdes chocaron las cabezas y debieron ser trasladados de urgencia, se exigió la presencia de ambulancias en todos los encuentros. Se cumplió en las dos fechas posteriores, pero desde el SUAT argumentaron que no sería posible de aquí en más.

“Trasladamos que la ambulancia para nosotros es esencial. Sucedió en las dos fechas posteriores en la B, y ahora al empezar la A nos dicen que las ambulancias para los partidos no van a estar porque no es viable. Eso fue lo que trasladamos a la asamblea de futbolistas. No están dadas las garantías y nos dimos plazo hasta el jueves a las 14 horas. Entendemos que es solucionable”, explicó el directivo.

La visión de la Mutual

La semana pasada hubo una reunión de aproximadamente dos horas con representantes de la emergencia móvil en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol con integrantes del Comité Ejecutivo, las mesas de Primera y Segunda División, y la Mutual como gremio.

“Ellos nos manifestaron sus puntos de vista. El último acuerdo, que está vigente desde 2017, habla de la cobertura de emergencia médica y urgencia, de un protocolo con la sanidad de los clubes para coordinar acciones en casos de emergencia y urgencia, y de un centro de capacitación para que los funcionarios de los clubes reciban cursos de soporte vital básico y primeros auxilios. No sé cuántos cursos se han hecho para médicos y personas que estamos en el fútbol, pero el protocolo deberíamos saberlo hasta los jugadores”, expresó.

“El otro día en el Parque Palermo todos estuvimos de acuerdo en que no hubo un protocolo, y esto está desde 2017. Quedó demostrado que no hay un protocolo claro. Lo venimos exigiendo porque han sucedido en otros escenarios situaciones en las que no se actuó bien”, argumentó Scotti, quien insistió en la necesidad “como fútbol profesional” de que “haya una ambulancia presente”.

La plata no debería ser un obstaculo

“Nuestra actividad es de alto riesgo y, ante situaciones de alta gravedad como la del otro día, la presencia de una ambulancia nos genera confianza y vamos a tener todo el instrumental, además de ser trasladados en los tiempos que las distintas situaciones ameritan”, dijo, y cree que es posible que haya una ambulancia por encuentro porque “antes se jugaban los partidos a la misma hora” y actualmente “se juegan prácticamente todos en distintos horarios”.

“Cuando juega Uruguay ves nueve ambulancias paradas afuera del Estadio Centenario. La Conmebol les exige a los clubes que juegan copas dos ambulancias para los futbolistas y una cada 10.000 espectadores, y uno ve las ambulancias en esos partidos. La disponibilidad puede estar. Ahora pasamos a un tema de costos, y por lo que hemos averiguado, nos parece que no es un costo que impida la presencia de las ambulancias en los partidos”, señaló Scotti.

Además, explicó que en el interior no hay problemas para cumplir con el requisito de una ambulancia por partido, así como tampoco en los compromisos de Nacional y Peñarol, en los que “por razones de publicidad” siempre hay ambulancias. “Son solo algunos partidos los que hoy estarían quedando fuera de la cobertura. De acuerdo a los costos que nos trasladaron, es solucionable. La diferencia económica no debería ser un obstáculo”, manifestó.