Nacional: Carreño analiza si utiliza a Calvo y Boggio para enfrentar a Central

El panorama futbolístico en el Parque Central se mantiene abierto de cara al compromiso de este domingo. El director técnico de Nacional, Daniel Carreño, aún no ha definido la estructura táctica ni la alineación definitiva para medirse ante Central Español, debatiéndose principalmente entre disponer una línea de tres o una de cuatro defensores en el fondo. El entrenador corre con la ventaja de disponer del trabajo táctico de esta jornada y de la sesión de mañana para terminar de perfilar a los once iniciales.
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Caras y Caretas Diario
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En función de la información recabada durante los últimos entrenamientos, es posible trazar un bosquejo de la formación que se perfila para salir a la cancha. El estratega tricolor ensayó con la base del equipo que viene de lograr el triunfo frente a Montevideo City Torque el pasado lunes, aunque con una modificación clave: el retorno de Francisco Calvo a la titularidad, lo que provocaría la salida de Luciano Rodríguez del esquema de arranque.
Sin embargo, Carreño duda si utiliza al costarricense ante palermitano, ya que tiene cuatro tarjetas amarillas y el próximo partido es ante Deportivo Maldonado y luego le viene Liverpool.
Los otros dos jugadores que están en capilla son Maximiliano Silvera y Luciano Boggio. La otra duda del entrenador es en el medio. Cabe la posibilidad de que ingrese el argentino Ruben Botta y salga Luciano González.
De no mediar sorpresas de último momento, la alineación probable de Nacional estaría integrada por Alexis Martín en el arco; una línea de tres compuesta por Sebastián Coates, Francisco Calvo o Luciano Rodríguez y Tomás Viera; un mediocampo poblado por Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rubén Botta y Camilo Cándido; dejando a Tiziano Correa en el ataque.
En lo que respecta a la conducción arbitral del encuentro, la designación oficial confirmó a Leodán González como árbitro principal, quien estará secundado en las bandas por Martín Soppi y Ernesto Hartwig. En la cabina del VAR estará a cargo Diego Dunajec.
Lo que le queda al bolso
La recta final del Torneo Clausura será determinante para Nacional, que se ubica quito en el certamen con 17 puntos, a tres de Liverpool que es el líder.
Después de enfrentar a Central Espñol, el tricolor recibirá a Deportivo Maldonado y Liverpool, visitará a Danubio, será local ante Albion y visitará a Cerro en la última.