Nacional: Carreño analiza si utiliza a Calvo y Boggio para enfrentar a Central

Los otros dos jugadores que están en capilla son Maximiliano Silvera y Luciano Boggio. La otra duda del entrenador es en el medio. Cabe la posibilidad de que ingrese el argentino Ruben Botta y salga Luciano González.

De no mediar sorpresas de último momento, la alineación probable de Nacional estaría integrada por Alexis Martín en el arco; una línea de tres compuesta por Sebastián Coates, Francisco Calvo o Luciano Rodríguez y Tomás Viera; un mediocampo poblado por Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rubén Botta y Camilo Cándido; dejando a Tiziano Correa en el ataque.

En lo que respecta a la conducción arbitral del encuentro, la designación oficial confirmó a Leodán González como árbitro principal, quien estará secundado en las bandas por Martín Soppi y Ernesto Hartwig. En la cabina del VAR estará a cargo Diego Dunajec.

Lo que le queda al bolso

La recta final del Torneo Clausura será determinante para Nacional, que se ubica quito en el certamen con 17 puntos, a tres de Liverpool que es el líder.

Después de enfrentar a Central Espñol, el tricolor recibirá a Deportivo Maldonado y Liverpool, visitará a Danubio, será local ante Albion y visitará a Cerro en la última.