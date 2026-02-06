Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Perchman | jueces | Peñarol

No descansamos

Perchman y otra polémica declaración sobre el rol de los jueces reaviva las especulaciones en Peñarol

Perchamn habló luego de la derrota clásica de Nacional y se refirió al papel de la dirigencia y de los jueces en la final del uruguayo: "en todas no se puede".

Perchman

Perchman
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras una serie de declaraciones que han generado suspicacia en el ámbito del fútbol uruguayo. En una reciente entrevista concedida al programa partidario Pasión Tricolor, el dirigente dejó entrever acciones institucionales que podrían rozar los límites éticos en relación con el arbitraje.

La frase sobre los jueces: "En todas no se puede"

Durante una tensa charla en la que el conductor del programa increpó a la directiva por una supuesta falta de "presión" frente a los arbitrajes y la influencia del tradicional rival, Perchman respondió de forma inesperada. Ante la afirmación del periodista sobre la narrativa de Peñarol ("Si no los ayudan, ganamos"), el vicepresidente tricolor disparó:

"No, nosotros no descansamos nunca y yo te lo dije el año pasado y vos lo viviste en las finales. Pero bueno, ahora no había manera, en todas no se puede".

Esta frase, referida directamente a la gestión sobre los jueces, ha sido interpretada por sobre todo en ámbitos peñarolenses como una admisión de intentos de influencia sobre el cuerpo arbitral, sugiriendo un accionar constante detrás de escena que, en esta oportunidad, no habría dado los frutos esperados.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol declaró en Carve Deportiva y se refirió a la polémica frase:

"Hay libertad y complicidad con como se mueven con los árbitros, dejan mal parado a los árbitros. Las palabras por si solas se describen, los árbitros tendrán que hacer una lectura interna sobre como se prestan a la complicidad con Nacional"

Antecedentes: Acuerdos de palabra y perjuicio a terceros

Esta no es la primera vez que la franqueza de Perchman genera controversia. El año pasado, el dirigente admitió en El Espectador Deportes la existencia de pactos verbales con otros clubes para condicionar las localías en el campeonato uruguayo, afectando directamente el calendario de Peñarol. Dicha situación le valió una sanción del tribunal de ética de la AUF.

En aquella ocasión, Perchman confesó haber acordado con el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, que el equipo de la Villa no resignaría su localía ante Peñarol: "Peñarol va a ir al Tróccoli, nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año" y agregó "Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año... En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar