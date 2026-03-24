Nacional derrota a Cerro Largo

En un momento de crisis que está marcado por el debut de Jorge Bava como entrenador del equipo principal, Nacional está enfrentando a Cerro Largo en el marco de la octava fecha del Toreno Apertura. Los tricolores vienen de perder ante Defensor Sporting, mientras que los arachanes llevan dos triunfos consecutivos.
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La primera aproximación del tricolor llegó antes de los diez minutos luego de un tiro libre que ejecutó Nicolás Lodeiro y que encontró un buen cabezazo de Tomás Verón Lupi pero se perdió afuera. Minutos más tarde se repitió la fórmula desde la derecha, ejecutó Boggio, ganó en altura Carneiro pero tampoco le pudo dar dirección al remate.
Tanto avisó Nacional que a los 15 minutos se puso en ventaja. Carneiro cuerpeó dentro del área, sacó un remate que atajó Pedro González, pero en el rebote apareció Tomás Verón Lupi para poner el primer tanto del encuentro.
Nacional
Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro; Maximiliano Gómez.
DT: Jorge Bava
Cerro Largo
Pedro González; Alexander Hernández; Lucas Correa, Alexis Piegas, Matías Fracchia; Sebastián Assis, Mario García; Gustavo Viera, Axel Pandiani, Maximiliano Añasco; Tiziano Correa.
DT: Danielo Núñez