Nacional el más "copero" de todos

El tricolor también es el único equipo Uruguayo que ha jugado los octavos de final en las 6 de las últimas 9 ediciones de Copa libertadores (2016, 2017, 2019, 2020, 2023 y 2024).

El Mundial cada vez más cerca

Cuando empezó esta temporada Álvaro Recoba arrancaba 18 puntos abajo de Olímpia de Paraguay para la clasificación al nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Hoy a falta de una fecha para terminar la safe de grupos esta apenas un punto abajo de los paraguayos, teniendo mínimo 3 partidos más por jugar. El que resta ante Libertad el próximo 30 de mayo y los dos juegos por octavos de final.

Recoba ha sido muy cuestionado esta temporada por los propios hinchas albos, pero los números reflejan otra cosa. Por la Libertadores, Recoba hizo 19 puntos de 27 posibles, lo que le da un 70% de eficacia. Se puede decir que no encuentra el equipo, que le erra a los cambios. Pero hay que reconocerle que está logrando los objetivos que se ha planteado para esta temporada.

A nivel local, Recoba solo perdió un partido en el Apertura. Desde que esta a cargo del plantel principal no ha perdido ningún clásico. Los números de esta temporada del Chino hablan por si solos. Capaz no despliega un gran fútbol, capaz que no es el mejor Nacional, pero si es el Nacional que tiene que ser a nivel internacional, donde no siempre se puede jugar bien, pero si se deben conseguir resultados y el equipo lo está logrando.

¿Le dará para soñar con la copa?

Soñar con la obtención de una Copa Libertadores parece difíl, porque no solo tenes que obtener buenos resultados, ni plantear partidos a la perfección, sino también tenes que tener un plantel largo y de nivel para pelear la doble competencia, y viendo los presupuestos de los equipos brasileños o argentinos, la chance de estar entreverado con los de arriba parece bastante complicada.

En definitiva, los objetivos a corto plazo que se trazo Recoba los esta logrando. El entrenador tendría que continuar por ese camino y ver hasta donde le da. Pero hay un detalle que no es menor, otro de los objetivos del entrenador será tratar de convencer a su hinchada, que pese a los resultados que mostramos anteriormente, en algunos casos, ponen en duda al entrenador.