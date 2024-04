Nacional ganó pero volvió a dejar dudas

Y continuó: "Estamos corrigiendo día a día. Por momentos se tuvo paciencia, por momentos se arriesgó en demasía. Estos partidos, que parecen más simples, los podes complicar vos. Hoy, respetando al rival, creo que fuimos nosotros los que pusimos en partido a Cerro. Fue una fatalidad el empate de ellos, se da por un mal despeje, chocaron dos compañeros y le queda en los pies. Después tuvimos alguna ocasión para ampliar el resultado.

El arbitraje

El entrenador también se refirió al arbitraje. "De eso ya no digo más nada, se los dejo a ustedes. El primero por suerte lo cobró, lo fue a revisar. Hubo otro que se podía revisar pero seguramente desde el VAR le dijeron que no era revisable. No lo vi.", dijo Recoba.

"Yo creo que no jugamos un mal partido. Después, si quieren que juguemos 100 minutos de la misma manera, es difícil. Yo creo que por momentos el equipo jugó bien, hizo buenas triangulaciones, fue por los costados y por adentro. El rival juega. También juega que otro rival, cuando vos estás en superioridad en el tanteador, te viene a buscar más el partido. No fue este el caso. Esperan siempre estar en partido para a la mínima tener chance. Esto es fútbol, hay que seguir. Es mejor corregir en la victoria pero también es importante ganar. Por suerte llevamos unos cuantos partidos que no perdemos. Creo que vamos por buen camino. Me voy contento más allá de que se sufrió porque el equipo sabe a lo que juega".