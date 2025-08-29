Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Carneiro | Pablo Peirano

Sigue al margen

Nacional: Gonzalo Carneiro otra vez fuera de la convocatoria

El jugador no estará ante River Plate y recién volvería el otro fin de semana según adelantó este viernes el vicepresidente Flavio Perchman.

Gonzalo Carneiro no estará en la convocatoria de Nacional para enfrentar a River Plate.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Gastón García

Nacional visitará este sábado a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi a la hora 16 y Pablo Peirano tiene una sola duda para el encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura. La duda del técnico pasa por el lateral izquierdo. El entrenador tomará una decisión en el trabajo táctico que hará en el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Hay dos nombres para ese puesto. Uno es el colombiano Juan Pablo Patiño; el otro Diego Romero. Patiño llegó a Nacional hace algunas semanas y hasta el momento sus actuaciones han sido pobres. Si bien no tuvo partidos malos, tampoco deslumbró con su juego y no es indiscutido para el entrenador.

Diego Romero, las veces que le tocó entrar no desentenó y además conoce el medio local lo que le juega a favor. En cambio, el colombiano, lleva muy pocos partidos y se nota que todavía no pudo acomplarse al equipo. Esto no quiere decir que en algunos partidos llegue a ser una pieza clave para el once de Peirano, pero por el momento no lo es.

Así las cosas, el equipo para enfrentar al darsenero sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero o Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Carneiro quedaría fuera de la convocatoria

La principal novedad que surgió en Nacional este viernes, la dio el vicepresidente Flavio Perchman y es sobre Gonzalo Carneiro. El dirigente adelantó que el delantero no estará en el banco de suplentes este sábado ante River Plate en el Saroldi.

"Pensé que Gonzalo Carneiro iba a estar con River, pero va a estar para el próximo fin de semana", dijo Perchman entrevistado en Carve Deportiva.

La situación de Carneiro es rara. Ya hace 4 fechas que no está convocado y desde el club no sale ninguna información al respecto sobre la situación del jugador.

Según Perchman, el jugador tiene una inflamación en uno de los dedos del pie y seguirá al margen. Se espera que en unos días más pueda ser tenido en cuenta por el entrenador.

En lo previo al partido con River, Nacional no debería tener demasiadas dificultades en sacar los tres puntos para seguir arriba en la Tabla Anual y peleando por el cláusura. El darsenero está hundido en la tabla del descenso y es probable que no logre quedarse en Primera División.

Los jueces designados para el choque entre River Plate y Nacional son los siguientes: Andrés Matonte será el árbitro principal, acompañado por Horacio Ferrero y Ernesto Hartwig. El VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes.

