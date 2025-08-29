Nacional: Gonzalo Carneiro otra vez fuera de la convocatoria

Así las cosas, el equipo para enfrentar al darsenero sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero o Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Carneiro quedaría fuera de la convocatoria

La principal novedad que surgió en Nacional este viernes, la dio el vicepresidente Flavio Perchman y es sobre Gonzalo Carneiro. El dirigente adelantó que el delantero no estará en el banco de suplentes este sábado ante River Plate en el Saroldi.

"Pensé que Gonzalo Carneiro iba a estar con River, pero va a estar para el próximo fin de semana", dijo Perchman entrevistado en Carve Deportiva.

La situación de Carneiro es rara. Ya hace 4 fechas que no está convocado y desde el club no sale ninguna información al respecto sobre la situación del jugador.

Según Perchman, el jugador tiene una inflamación en uno de los dedos del pie y seguirá al margen. Se espera que en unos días más pueda ser tenido en cuenta por el entrenador.

En lo previo al partido con River, Nacional no debería tener demasiadas dificultades en sacar los tres puntos para seguir arriba en la Tabla Anual y peleando por el cláusura. El darsenero está hundido en la tabla del descenso y es probable que no logre quedarse en Primera División.

Los jueces designados para el choque entre River Plate y Nacional son los siguientes: Andrés Matonte será el árbitro principal, acompañado por Horacio Ferrero y Ernesto Hartwig. El VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes.