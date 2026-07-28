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Deportes Nacional |

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Nacional iguala ante Tigre por la Sudamericana

Tricolores y argentinos se enfrentar en el Estadio José Dellagiovanna de la ciudad de Buenos Aires, encuentro arbitrado por el brasilero Flavio Souza.

Nacional ante Tigre por Sudamericana.

Nacional ante Tigre por Sudamericana.

 Gastón Britos / FocoUy
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Nacional va por el milagro de seguir en carrera en la Copa Sudamericana, para esto deberá golear a Tigre, partido que se juega en el Estadio José Dellagiovanna de la ciudad de Buenos Aires, y cuenta con el arbitraje del brasilero Flavio Souza.

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove

Nacional

Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

DT: Jorge Bava

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