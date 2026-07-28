Nacional iguala ante Tigre por la Sudamericana

Nacional va por el milagro de seguir en carrera en la Copa Sudamericana, para esto deberá golear a Tigre, partido que se juega en el Estadio José Dellagiovanna de la ciudad de Buenos Aires, y cuenta con el arbitraje del brasilero Flavio Souza.
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Tigre
Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo.
DT: Diego Dabove
Nacional
Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.
DT: Jorge Bava