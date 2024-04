Nacional inicia con cambios su camino en la Libertadores

Izquierdo apenas pudo jugar 17 minutos el viernes pasado en el partido clásico y fue cambio obligado para Recoba que le dio ingreso a Franco Romero.

Otra de las bajas obligatorias que tiene el Chino es la de el capitán Diego Polenta. El zaguero fue expulsado en el partido de vuelta por la segunda llave de Copa Libertadores frente Always Ready cuando Polenta ya estaba en el banco de suplentes.

Las dos modificaciones serán el regreso del argentino Gabriel Báez al lateral izquierdo, pasando Mateo Antoni a la zona de zagueros y el ingreso de otro argentino, Alexis Castro por Francisco Ginella.

Así las cosas, el equipo de Nacional para enfrentar al gumarelo sería con Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Mateo Antoni y Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Alexis Castro, Antonio Galeano, Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro y Ruben Bentancourt.

Libertad viene de empatar

Enfrente estará Libertad de Paraguay que en estos momento está primero en el campeonato de su país cuando cuando van disputadas 10 fechas. Tiene 22 puntos de 30 en el torneo doméstico con un partido menos jugado. El último encuentro que disputó antes de viajar a Uruguay fue el sábado de local frente a Olimpia y terminaron empatando 0 a 0.

En el conjunto paraguayo destaca la ausencia del arquero Martín Silva que no viajó porque tuvo una fractura en el pómilo y aún le restan dos o tres semanas de recuperación. Otro que no estará es el experimentado Tacuara Cardozo.

TERNA BRASILEÑA

Para esta noche toda la terna arbitral será brasileña, encabezada por Anderson Daronco y será acompañado por Rodrigo Correa y Rafael Alves. El VAr estará a cargo de Wagner Reway.

Los hinchas tricolores ya adquirieron unas 23 mil entradas para el partido de copa. Nacional fue notificado en las últimas horas por la Conmebol con una multas económicas luego del partido frente Always Ready y no hay sanciones para el Gran Parque Central. Las multas ascienden a U$S 63.000 por infracciones en el código disciplinario.